Fikret Orman: Türkiye’nin tek büyük Beşiktaş yazılıyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Aram Sarafoğlu’nun açılış konuşmasının ardından divan kurulu üyelerine hitaben bir konuşma yaptı. Orman, yaşanan yargı sürecine vurgu yaparak, “İnşallah bu son olsun” dedi.

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlık Seçimi'nden yaşanan gerginliğin ardından Yalçın Karadeniz salonu terk etti ve çağrı heyeti temsilcisi Aram Sarafoğlu, açılış konuşmasını yaparak divan kurulunu açtı. Sarafoğlu'nun konuşmasının ardından salona gelen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kürsüye çıktı ve divan kurulu üyelerine hitaben konuşma gerçekleştirdi.

Yaşanan sürecin herkesi yorduğunu ifade eden Orman, “Bazı divan kurulu üyeleriyle de buluştuğumuzda aynı şeyi söyledim. Divan kurulu üyeliği, 25 yıl kongre üyeliği yapmış olan insanların oluşturduğu istişare üyeliğidir. Ben de divan kurulu üyesiyim, hep haz duymuşumdur bunu söylerken. Divan kurullarında buluşulur, yönetim de katılır. Ben ve arkadaşlarım seçime geldiğimizden bu yana bununla iftihar ettik. Burada Beşiktaş'ın akil insanları var. Yönetim kuruluna yapması gerekenleri ifade eder. Yönetim kurulu da bunları dinler ve mesaj alır. Divan kurulu asla ikinci bir güç, muhalefet yapılan yer değildir. Beşiktaş'a ayrı bir güç gösterme yeri değildir. Beşiktaş'ta kulübü yönetme ile yetki alan merci yönetim kuruludur. Yanlışlar varsa ikaz etmek bizim görevimizdir. Maalesef bu böyle olmadı” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'nin tek büyüğü Beşiktaş yazılıyor”

Divan kurulu üyesi olan herkesin bildiği bir konu nedeniyle seçimin iptal edildiğini ifade eden Orman, “Ali Rıza Bey, divan yönetim kurulunun iptali için değil, divan seçiminin iptali için dava açtı. O günden sonra divan kurulu sadece seçimle ilgili toplanabilir. Divan kurulu üyesi herkesin bilebileceği bir şeydir. Ancak bunları mahkemelere taşımak bize yakışmaz. İnşallah bu son olsun. Beşiktaş adeta şahlanmış durumda. Buraya gelmeden önce bir gazetede ‘Türkiye'nin tek büyüğü Beşiktaş' yazıyordu. Buna rağmen nedir pay edemediğimiz hala anlamış değilim. 7 hafta kala 3. yıldızı takmaya yakınız. UEFA'da 2-1'lik bir skor var herkes moral bozmuş durumda. Bunu da anlamıyorum. Burada yeneceğiz ve bu turu da geçeceğiz. Basketbol takımımızın bugün 4'te maçı var. Çok iyi gidiyor Ufuk hoca ve talebeleri. Hentbol takımı tekrar şampiyon oldu. Nedir pay edemediğimiz” diyerek sözlerini sürdürdü.

“Geldiğimiz güne bakın, bir de bugüne bakın”

Beşiktaş'ın çok önemli bir atılım gösterdiğini ve günden güne daha da yukarılara çıktığını söyleyen Orman, “Konuşmak için konuşmayalım. Beşiktaş yönetim kurulu ne yaptı ki, yapmaması lazım, ne yapmadı ki, yapması lazım. Maalesef bunlarla Beşiktaş kamuoyunu meşgul ediyoruz. Beşiktaş birlik içerisinde. Taraftarıyla, divan kuruluyla, genel kuruluyla birlik içindeyiz. Bizim şahsi bir hesabımız yok. Tek sevdamız Beşiktaş. Biz sizin namınıza bu işi yapıyoruz. Asil değiliz, vekiliz. Sizin için çalışıyoruz. Bu camiayı göğsünü gere gere yolda yürüyecek hale getirmeye çalışıyoruz. Geldiğimiz günü hatırlayın, bir de bugüne bakın. Beşiktaş'ın büyüklüğünü Beşiktaş değil, Lyon bile kabul ediyor. Maça insanları almışlar, diyorlar ki biz organize etmedik. Yalan. Kendileri para kazanabilmek için bilet sattılar. Sattıktan sonra taraftarın suçu deyip bize suç atmaya çalışıyorlar. Burası bizim evimiz, burası Vodafone Arena. Gelsinler maçlarını izlesinler. Türkiye'de de ayak oyunları oynanıyor. Lyon'cular var. Onların da ağzının payını vereceğimizden emin olun” diyerek sözlerini tamamladı.