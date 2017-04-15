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GALATASARAY
23 Nisan 2017 19:00
GALATASARAY
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Galatasaray’da derbi hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
15:2315 Nisan 2017
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Galatasaray’da derbi hazırlıkları sürüyor

Galatasaray’da derbi hazırlıkları sürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda, Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, takım halinde yapılan koşuyla başladı. Antrenmanın ana bölümünde 11’e 11 iki takım halinde çift kale maç yapıldı. Antrenman, interval koşuyla tamamlandı. Sakatlığı bulunan Serdar Aziz, kondisyonerler eşliğinde saha çalışmaları yaptı.

Öte yandan antrenmanı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de takip etti. Başkan Özbek, antrenman öncesi Igor Tudor ve oyuncularla bir araya geldi. Galatasaray, yarın izin yaptıktan sonra çalışmalarına pazartesi günü saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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