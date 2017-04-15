Galatasaray’dan Wesley Sneijder’a son öneri

İstanbul’a gelen Wesley Sneijder'in menajeriyle görüşmeyen yönetim, senelik 5.3 milyon Euro’dan kurtulmaya çalışıyor. Sneijder’dan ya kendisine yeni bir takım bulması ya da indirime giderek yeni bir sözleşmeye imza atması istenecek.

Galatasaray’da artık bir kriz halini almaya başlayan Wesley Sneijder'ın geleceği merak konusu olmaya başladı.Hollandalı oyuncunun yıldızı Teknik Direktörü Igor Tudor'la bir türlü barışmazken, İstanbul'a gelen menajeriyle de yönetim görüşmedi. Yönetimin senelik 5.3 milyon Euro'luk maaşını ödemekten kurtulmak için gözden çıkardığı Hollandalı oyuncu, yönetimin attığı adımlara karşılık takımda kalacağına işaret etmişti. İçten içe çekişen Sneijder ve yönetimin bu tavrı en çok sarı-kırmızılı takıma zarar verse de Başkan Dursun Özbek ve ekibi yeni bir hamle hazırlığında. 2018 yazında sözleşmesi sona erecek olan Wesley Sneijder'dan maaşında indirime gitmesini istemeye hazırlanan yönetim, opsiyonlu bir şekilde mukavelesini de uzatacak. Böylece taraftarın tepkisi de bir nebze olsun azalacak. Ancak Hollandalı buna sıcak bakmazsa, ayrılması istenecek.

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7.5 MİLYON EURO ŞARTI ARANMIYOR

Bütün bu düşüncelere karşın yönetimin ilk planıHollandalı ile yolları ayırmak. Bu nedenle sözleşmesinde yer alan ‘7.5 milyon Euro'ya serbest kalır'maddesi kullanılmayacak. Daha düşük bir rakama da Sneijder'ı göndermek isteyen yönetim, bütçede boşluk oluşturacak. 32 yaşındaki futbolcuya gelecek ilk teklif kabul edilecek. Takımda kalırsa da yeniden masaya oturulacak.