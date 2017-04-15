Galatasaray’dan Nuri Şahin hamlesi

İranlı menajer, sözleşmesi geleceksezon bitecek olan başarılı orta sahaoyuncusunun yıllık 3 milyon Eurokarşılığında sarı-kırmızılı formayıgiyebileceğini yönetime iletti.Cimbom, Almanların kapısını çalacak.

AMK GAZETE

Şampiyonluk yarışına haftalar önce havlu atan G.Saray yönetimi, transferde bu kez ‘sıfır hata' parolasıyla yol almakistiyor. Çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılara Almanya cephesinden cazip bir teklif geldi. Borussia Dortmund'da forma giyen Nuri Şahin'in menajeri Reza Fezali, yönetim ile temasa geçerek başarılı orta saha oyuncusunu teklif etti. İranlı menajerin, yıllık 3 milyon Euro'ya bu transferi bitirebileceği belirtildi.

Yönetim, Almanların kapısını çalmaya karar verirken Reza Fezali oyuncusunun bonservisinin 2-3 milyon Euro civarına düşürülmesi için yardım etme sözü de verdi. Borussia Dortmund'un Nuri'nin sözleşmesinin 2018 yılında bitecek olması nedeniyle satışa onay verebileceği belirtiliyor. Milli futbolcu, kulübünde yıllık 2.6 milyon Euro kazanıyor. Geçirdiği sakatlık nedeniyle bu sezon 5 karşılaşmada oynayabilen Nuri, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.