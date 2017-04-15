Gomez’in pişmanlığı

Futbol camiası Almanya'daki bombalı saldırıyla sarsıldı. Borussia Dortmund otobüsü Monaco maçı için hareket ettiği sırada bir patlama gerçekleşti. Neyse ki saldırı ucuz atlatıldı ancak travması kalıcı olacak gibi. Bu acı olay Türkfutbolseverlerin aklına ise ibretlik örneği getirdi.

Geçen yıl Beşiktaş'ta fırtına gibi bir sezon çıkaran Mario Gomez, ülkeyi kasıp kavuran terör olayları yüzünden Türkiye'den ayrıldı. Sonradan anlaşıldı ki ona bu yönde ‘baskı' yapan ailesiydi. Gomez, ailesini kıramamış ve ülkesinin yolunu tutmuştu. Ve önceki gün ‘güvenli liman' olarak gördüğü ülkesi, işte bu saldırıyla sarsıldı. Bir kez daha görüldü ki, dünya gibi futbol da küreselleşiyor lanet olası terör de. Maalesef acı gerçek bu.

Demek ki esas olan tercihleri iyi yapmak, her şeye ‘evet' dememek. Gomez ailesine ‘hayır' diyebilse yüksek ihtimalle şu an Beşiktaş'ta fırtına gibi esmeye devam edecekti. Zaten, futbol tarihi de ‘hayır' diyemediği için hüsranla biten kariyerlerin mezarlığı değil mi?

Neyse… Gündem anayasa oylaması. Siyasi bir konu ancak federasyon başkanımızdan futbolculara kadar herkes bu konuyla zaten hemhal olmuş durumda. Memleket için bu hayırlı diyen de var hayırsız diyen de. Bu tarihi seçimi bari biz de bir spor örneği ile bağlayalım. İnternette dolaşıyor ve şöyle diyor: “Misal Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş başkanı da olacak. İlaveten hem MHK hem de PFDK üyelerini atayacak. Buna rağmen olur da Beşiktaş şampiyon olmazsa ligi iptal edebilecek.” Hayat boyu pişman olunmayacak tercihler yapmak dileğiyle…