Inter 2-2 Milan / Maç özeti

Serie A'nın 32. haftasının açılış maçı Milano derbisine sahne oldu.

İtalya’nın dev derbisi nefes kesen bir sonla bitti. İlk yarıyı Inter 2-0 önde kapatırken, ikinci yarı da müthiş bir geri dönüş gerçekleştiren Milan 90+7’de attığı golle durumu 2-2’ye getirdi ve karşılaşma da bu şekilde sona erdi.

36’da Candreva ile öne geçen ev sahibi Inter, 44’te Icardi ile farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 bitti. Milan, 83’te Romagnoli ile tabelayı 2-1’e getiridi. 90+7’de Zapata’nın çizgiyi geçen vuruşu, gol çizgisi teknoloji sayesinde geçerli sayıldı. Bu sonucun ardından Inter puanını 56, Milan da 58 yaptı.