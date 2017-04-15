İzmir Cup’ta şampiyon Bursaspor

Altınordu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle organize ettiği 4. Uluslararası U12 İzmir Cup'ın finalinde Konyaspor'u penaltılarla 8-7 yenen Bursaspor şampiyon oldu.

İzmir Cup’ta şampiyon Bursaspor… Selçuk’taki İsmet Orhunbilge Tesisleri’de 12 ülkeden 17’si yabancı 48 ekibin katılımıyla düzenlenen ve 3 gün süren turnuvanın finali büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Normal süresi golsüz beraberlikle sona eren maçta Bursaspor penaltı atışları sonucunda rakibini 8-7 yenerek kupanın sahibi oldu. Bursaspor’a kupasını Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan takdim etti. İkinci Konyaspor ise kupasını Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge’nin elinden aldı.

Başkan Özkan, “Bu ülkenin nüfusu 80 milyon, 30 milyon da gencimiz var. Bu çocuklara gereken önemi verirsek, ülkemiz yabancı oyuncu cenneti olmaktan çıkacaktır” dedi. Özkan, tüm Bursasporlu çocuklardan Bursaspor A takım forması giyme sözü aldı.

U12 İzmir Cup’ta Galatasaraylı Atakan Nuri Ordu, “En iyi kaleci”, Bursasporlu Yusuf Sertkaya “En iyi golcü”, aynı takımdan Berat Yeşilbursa “Gelecek vaaden oyuncu”, Sparta Praglı David Planka “En iyi oyuncu”, Antalyaspor ise “En centilmen takım” ödüllerini aldı. Ödülleri Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Genel Kaptan Sedat Gündoğdu, Katar’ı 2020 Dünya Kupası’na hazırlayan Hollandalı teknik adam Ed Graper ile İZVAK Başkanı Ali Erten verdi.

ALTAY ÜÇÜNCÜ OLDU

U12 İzmir Cup’ta iki İzmir ekibi Altay ile Bucaspor, üçüncülük dördüncülük maçı oynadı. Siyah beyazlı ekip, penaltı atışları sonucunda Bucaspor’u 6-4 yenmeyi başardı. Altay’a kupasını Altınordu’nun efsane oyuncusu İsmet Orhunbilge’nin oğlu Hakan Orhunbilge verdi. Bir diğer İzmir takımı Altınordu Dinamo Zagreb’e penaltılarla 4-3 mağlup olarak turnuvayı altıncı sırada bitirdi.