Mersin’de amatör maçta ortalık karıştı

Mersin Süper Amatör Play-off BAL'a çıkma maçında, şampiyonluk mücadelesi veren Mut İdman Yurdu Belediye Spor’un kendi sahasında, Anamur Belediye Spor'la 1–1 berabere kalmasından sonra saha karıştı.

Mut İlçe Stadı'nda oynanan maçta deplasman takımı Anamur seyircisi taş ve türbindeki oturakları kırarak saha içerisindeki Mut İdman Yurdu futbolcularının üzerine attı.

Mut İdman Yurdu 8 numaralı futbolcu Fırat Bektaş'ın Anamur seyircilerinin saha içerisine attığı taş sonucu başından yaraladı. Futbolcu ambulansla Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mut seyircisi olaya kızarak saldırmak istese de emniyet güçleri kavgaya izin vermedi. Maçı seyretmeye gelen Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe ve Mut İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Anamur seyircilerine uyarılarda bulundu. Polis ekiplerinin de müdahalesiyle olaylar yatıştırıldı.