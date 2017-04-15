Real Madrid’e 3 puan Isco’dan

Real Madrid, El Clasico öncesi karşılaştığı Sporting Gijon'u zor da olsa geçmeyi başardı.

İspanya La Liga’da Real Madrid, deplasmanda konuk olduğu Sporting Gijon’u son dakika golüyle 3-2 yendi.

Konuk takımın gollerini 17. dakikada ve 90’da Isco ve 59’da Alvaro Morata kaydetti. Ev sahibi ekipte Duje Cop ve Mikel Vesga’nın golleri yeterli olmadı. Zinedine Zidane, yedek ağırlıklı kadrosuyla çıktığı mücadeleden zor da olsa 3 puanı çıkardı.

Real Madrid bu skorla liderliğini perçinledi ve 75 puana yükselerek arkasında Barcelona ile arasındaki farkı 6 puana çıkardı. Sporting Gijon ise 22 puanda düşme hattından kurtulamadı.

Real Madrid Lig’de bir sonraki hafta evinde Barcelona’yı konuk edecek. Sporting Gijon ise Osasuna deplasmanına gidiyor.