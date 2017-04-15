Robin van Persie: Hiçbir yere gitmiyorum

Robin Van Persie,sarı-lacivertli yönetiminaksine bir tavır takındı. Hollandalı yıldız, “Buradaki geleceğimle ilgili çok fazla söylenti var. Ancak hiçbir şey performansıma etki edemeyecek. Fener’de mutluyum ve hiçbir yere gitmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

AMK GAZETE

Geleceğiyle ilgili çok fazla söylentinin olduğunu kaydeden F.Bahçe'nin golcüsü Van Persie, “Güçlü bir şekilde işimi yapmayı sürdürüyorum. Hiçbir şey performansıma etki edemeyecek. Mücadelemi sürdüreceğim” dedi. Fener'de mutlu olduğunu söyleyen Hollandalı yıldız, “Büyük bir kulüpteyim ve hiçbir yere gitmiyorum” ifadelerini kullandı.

Van Persie, G.Saray ile oynanacak derbi öncesinde adeta küllerinden yeniden doğdu. Hollandalı golcünün performans testlerinde yüksek verilere ulaşması, teknik heyeti sevindirdi. RVP'nin yükselen fizik gücü, antrenmanlara da yansıyor. Tecrübeli futbolcu, idmanlarda attığı goller ve yüksek isabet şut oranıyla Teknik Direktör Advocaat'ın yüzünü güldürüyor.