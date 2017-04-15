Trabzonspor’dan en iyi deplasman serisi

Spor Toto Süper Lig´de son 6 deplasman maçını kaybetmeyen Trabzonspor, 2010-11 sezonundan sonra deplasmanda en çok puan topladığı dönemi yaşıyor.

Ligin ikinci yarısında oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Trabzonspor, son 6 sezonun en iyi deplasman performansını sergiliyor.

Deplasmanda 6 maçlık puan serisi yakalayan bordo mavililer, 2010-11 sezonundan sonra deplasmanda en çok puan topladığı döneme ulaştı. 2010-11 sezonunda üst üste 8 deplasman maçında kaybetmeyen ve 20 puan toplayan Trabzonspor, bu sezon ise deplasmanda 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı, 16 puan elde etti.

Bordo mavililer 2015-16 sezonunda deplasmanda üst üste en fazla 2 maçlık puan serisi yakalarken 6 puana ulaşmıştı. Trabzonspor, 2014-15 sezonunda deplasmanda 5 maçlık seride 7 puan, 2013-14 sezonunda 9 maçlık seride 15 puan, 2012-13 sezonunda 2 maçlık seride 6 puan ve 2011-12 sezonunda 7 maçlık seride 11 puan elde etmişti.

DEPLASMANDA DAHA İYİ

Bordo mavili takım bu sezon deplasmanda iç sahaya göre daha iyi performans sergiledi. Evinde oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi ile 21 puan toplayan Trabzonspor, deplasmanda ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi ile 23 puan elde etti ve iç sahadan daha iyi performans sergiledi.

GİDECEK VE KALACAKLAR İÇİN KADER HAFTALARI

Spor Toto Süper Lig´de bu sezon Avrupa Kupaları´na katılma mücadelesi veren ve gelecek sezon zirve yarışının içerisinde olmayı hedefleyen Trabzonspor, sezonun sona ermesiyle birlikte kadroda yeni bir yapılanmaya gidecek.

Gelecek sezon için en az 4 transfer yapmayı hedefleyen ve bununla da mevcut kadrodan bazı oyuncularla da yolları ayırmayı planlayan bordo mavililerde, kalan haftalar gidecek ve kalacak isimler için belirleyici olacak. Teknik heyetin kalan son 7 haftada oyuncuların performanslarını analiz ederek yollarını ayıracakları ve kadroda tutacakları isimler için son değerlendirmeyi yapacağı belirtildi.