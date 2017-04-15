Volkan Demirel imzayı atıyor

36 yaşındaki Volkan Demirel'e 1+1 yıllık sözleşme önerilirken, Euro yerine TL üzerinden anlaşma yapılacak. Transferi planlanan Harun Tekin’in gelmesi durumunda Volkan Demirel, genç kalecinin rehberliğini üstlenecek.

Ligde ve kupada yoluna devam eden Fenerbahçe'de yönetimin gündeminde iç transfer var. Sarı-lacivertliler ilk olarak Volkan Demirel ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 36 yaşındaki file bekçisi ile yola devam etme kararı alındı. Yönetim, UEFA ile yapılan finansal fair play anlaşması ve yaşanan kur artışı nedeniyle Volkan Demirel'e Türk Lirası üzerinden bir kontrat önerecek. Sezon başı 2.5 milyon Euro kazanan kaptana 1+1 yıllık sözleşme ve yıllık 3 milyon TL teklif edilecek.

Harun Fenerbahçe`yi istiyor Bursaspor'un file bekçisi Harun Tekin, Fenerbahçe formasını giymek için Bursaspor yönetimin kendisine kolaylık sağlamasını istedi. İlgili Haberi Oku

HASAN ALİ İLE MASAYA

Fenerbahçe’de Volkan Demirel'in yanı sıra Hasan Ali Kaldırım'ın da sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Tecrübeli sol bekle de önümüzdeki günlerde masaya oturulacak. Yönetimin, Hasan Ali'ye de yıllık 3 milyon TL önereceği belirtiliyor.