Volkan Demirel imzayı atıyor

Ligde ve kupada yoluna devam eden Fenerbahçe'de yönetimin gündeminde iç transfer var. Sarı-lacivertliler ilk olarak Volkan Demirel ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 36 yaşındaki file bekçisi ile yola devam etme kararı alındı. Yönetim, UEFA ile yapılan finansal fair play anlaşması ve yaşanan kur artışı nedeniyle Volkan Demirel'e Türk Lirası üzerinden bir kontrat önerecek. Sezon başı 2.5 milyon Euro kazanan kaptana 1+1 yıllık sözleşme ve yıllık 3 milyon TL teklif edilecek.
HASAN ALİ İLE MASAYA
Fenerbahçe’de Volkan Demirel'in yanı sıra Hasan Ali Kaldırım'ın da sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Tecrübeli sol bekle de önümüzdeki günlerde masaya oturulacak. Yönetimin, Hasan Ali'ye de yıllık 3 milyon TL önereceği belirtiliyor.