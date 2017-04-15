Wolfsburg’u Gomez ve Yunus Mallı ateşledi

Ateş hattında yakın bulunan Wolfsburg, Mario Gomez ve Yunus Mallı'nın golleriyle gelen galibiyet sonucunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Almanya Bundesliga 29. hafta maçında Wolfsburg, evinde Ingolstadt takımını ağırladı. Mücadeleyi Wolfsburg 3-0 kazandı.

Kümede kalma mücadelesi yolunda önemli bir karşılaşma olan mücadelede Mario Gomez ve Yunus Mallı’nın golleri galibiyeti getirdi.

İkinci yarıda oyuna giren milli futbolcumuz Yunus Mallı, 68. dakikada fileleri sarstı. Mario Gomez 80’de skoru belirledi. İlk gol ise Markus Suttner’in kendi kalesine gönderdiği goldü.

Wolfsburg bu skorla 33 puana yükseldi. Ingolstadt ise 28 puanda kaldı. Wolfsburg ligde bir sonraki hafta Hertha Berlin deplasmanına gidecek. Ingolstadt ise evinde Werder Bremen’i ağırlayacak.

Almanya Bundesliga’da bugün alınan sonuçlar şu şekilde:

Augsburg 2-1 KölnBorussia Dortmund 3-1 E.FrankfurtHoffenheim 5-3 M’GladbachMainz 1-0 Hertha BerlinLeipzig 4-0 FreiburgLeverkusen 0-0 Bayern Münih