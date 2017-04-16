Alternatif forvet Lens

Fernandao’nun sezonu kapatması, Robin van Persie'nin istikrarsızlığı ve Sow’un formsuzluğu nedeniyle Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Lens’i 3. forvet olarak hazırlıyor

Emenike’yi kadroda düşünmeyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Fernandao'nun da sezonu kapatması nedeniyle forvette Jeremain Lens'e sarıldı. Robin van Persie'nin istikrarsızlığı ve Moussa Sow'un formsuz olması nedeniyle alternatif arayışına giren Hollandalı çalıştırıcı, Lens'i 3. forvet olarak hazırlıyor. Deneyimli teknik adam, Sunderland'de bazı maçlarda forvette oynayan Hollandalı yıldızla özel bir görüşme yaptı ve “Kalan maçlarda seni forvete çekebilirim” ifadelerini kullandı. Advocaat, Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçında Lens'i forvette görevlendirmişti.