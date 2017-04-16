Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
FENERBAHÇE
23 Nisan 2017 19:00
GALATASARAY
vs
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Alternatif forvet Lens

Fernandao’nun sezonu kapatması, Robin van Persie'nin istikrarsızlığı ve Sow’un formsuzluğu nedeniyle Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Lens’i 3. forvet olarak hazırlıyor
10:1716 Nisan 2017
0
Alternatif forvet Lens

Emenike’yi kadroda düşünmeyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Fernandao'nun da sezonu kapatması nedeniyle forvette Jeremain Lens'e sarıldı. Robin van Persie'nin istikrarsızlığı ve Moussa Sow'un formsuz olması nedeniyle alternatif arayışına giren Hollandalı çalıştırıcı, Lens'i 3. forvet olarak hazırlıyor. Deneyimli teknik adam, Sunderland'de bazı maçlarda forvette oynayan Hollandalı yıldızla özel bir görüşme yaptı ve “Kalan maçlarda seni forvete çekebilirim” ifadelerini kullandı. Advocaat, Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçında Lens'i forvette görevlendirmişti.

Etiketler
Dick Advocaat Fenerbahçe jeremain lens
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER