Çakır’ın maçı golsüz bitti

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu’nun ismen daveti, Merkez Hakem Kurulu onayı ile FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, Al Hilal-Al Ahli maçını yönetti. Suudi Arabistan Pro Ligi 23’üncü haftasında Riyad şehrinde bulunan 67.000 kişi kapasiteli King Fahd International Stadyumu’nda TSİ 20.45’te başlayan mücadele 0-0 eşit skorla son buldu.
Öte yandan Cüneyt Çakır karşılaşmada ev sahibi ekipten Mohammed Al Burayk’a 19’uncu dakikada, konuk ekipte ise Abdulfattah Asiri’ye 16’ncı dakikada sarı kart gösterdi.