Denizlispor’da Alperen şoku

Denizlispor altyapısından yetişen ve pek çok kulübün transfer listesinde yer alan Alperen Babacan'ın sakatlığının uzaması, yönetimi düşündürüyor.

Ümit Milli Takım’ın 24 Mart’ta Ukrayna ile oynadığı özel maçta sakatlanan Alperen’e tam olarak teşhis konulamazken, 20 gündür antrenmanlara çıkamayan genç futbolcunun sezon sonuna kadar forma giyemeceği öğrenildi.

Denizlispor sağlık heyetinin yanı sıra İzmir’de Dr. Bülent Zeren tarafından da muayene edilen oyuncudaki kasık ağrılarının nedeni belirlenemedi.

Kişisel sosyal medya hesabından, “Alperen Babacan’ın sakatlığının futbol yaşamını bitirecek noktada olması üzücü” paylaşımında bulunan Başkan Süleyman Urkay, pazartesi günü kulüp sağlık heyetiyle yeniden görüşeceklerini belirterek, “Alperen’in tedavisi için elimizden geleni yapıyoruz. Geçen yıl da sakatlanmış ve üç ay formasından uzak kalmıştı. Kasıklarındaki ağrının nedenini belirlemeye çalışıyoruz. Bu ağrılar dinlenmeyle geçiyor. Umarım tedavisi için bir yol buluruz ve kısa sürede sahalara döner” diye konuştu.

BEYAZIT TAMAM GİBİ

Denizlispor’da Teknik Direktör Ali Tandoğan’ın istifasının ardından arayışlarını sürdüren yönetimin Timuçin Beyazıt ile büyük ölçüde anlaştığı bildirildi. Alpay Özlan’la rakam konusunda uzlaşamayan, Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in yardımcısı olan Tamer Tuna’yı ikna edemeyen Başkan Süleyman Urkay’ın, futbolculuğu döneminde yeşil siyahlı formayı giyen Beyazıt’la el sıkıştığı, yönetimin de onaylaması halinde imzaların hafta içinde atılacağı öğrenildi.