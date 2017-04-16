Dursun Özbek’ten Florya’ya çıkarma

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Başkan Dursun Özbek, ipleri eline alarak dün Florya’da yapılan idmanı izledi. Oyuncularına 23 Nisan’daki derbi öncesinde moral veren başkan, bu ziyaretleri sıklaştıracak.

Spor Toto Süper Lig'de son iki yıldır zirveye yaklaşamayan Galatasaray’da sonunda Florya'ya Başkan Dursun Özbek el attı. Dün Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı kenardan takip eden Başkan Özbek, daha sonra tek tek futbolcuları ve teknik heyetle el sıkıştı ve moral verdi. Bundan sonra Florya, Özbek'ten sorulacak.

IGOR TUDOR İÇİN SORUN YOK

Yaklaşan Fenerbahçe derbisini kazanmaktan başka şansları olmadığını iyi bilen Özbek, ligin geri kalanında sık sık idmanlara çıkarma yapacak. Daha önce Florya'yı kime emanet ettiyse aradığını bulamayan G.Saray Başkanı, Abdurrahim Albayrak'ı da ikna edemeyince kolları sıvadı. Teknik Direktör Igor Tudor da kendisi için bu durumun sorun olmadığını belirtti.