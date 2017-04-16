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Emre Belözoğlu’na referandum oranı soruldu

Emre Belözoğlu, eşiyle birlikte Beykoz'da oy kullandı. Çıkışta ise referandumdan çıkacak oy oranı hakkında tahmini soruldu.
11:1416 Nisan 2017
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Emre Belözoğlu oyunu kullandı paylaşan: Sozcu

Medipol Başakşehir oyuncusu Emre Belözoğlu, Beykoz'da bulunan Sedat Simavi İlkokulunda oyunu kullandı. Sabah saat 10:05'de eşi Tuğba Belezoğlu ile birlikte okula gelen ünlü futbolcu, 1248 numaralı sandıkta vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Oy kullandıktan sonra okulun bahçesinde vatandaşlarla hatıra fotoğraf çektiren Belezoğlu, “Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Hayırlı olsun” dedi. Gazetecilerin oran konusunda bir tahmini olup olmadığını sorması üzerine ünlü futbolcu, “Kafamda herhangi bir şey yok” diye yanıt ver

Etiketler
emre belözoğlu Medipol Başakşehir
Son güncelleme: 11:18 | 16.04.2017
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