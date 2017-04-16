En fazla ödeyip en az verim alan Galatasaray!

Selçuk İnan, Tolga ve De Jong’a yıllık 7.4 milyon Euro ödeyen sarı-kırmızılılar toplamda 7 gol-3 asistlik bir katkı gördü. 3 büyükler arasında orta sahadaki isimlere en fazla ödeme yapıp en az verim alan Aslan, rakiplerinin gölgesinde kaldı.

ALİ GÜMEN – AMKSPOR

Üst üste şampiyonluk yaşadığı dönemlerde orta saha oyuncularının katkısıyla rakiplerine fark atan G.Saray, bir türlü yeni bir ikili bulamadı. Selçuk İnan ve Felipe Melo ikilisinin bozulması, sarı-kırmızılıların da çöküşünü hazırladı. Şampiyon olunan 2011-12 sezonunda iki futbolcu sadece ligde toplamda 21 gol-13 asiste imza atmıştı. Ancak bu sezon kaptan Selçuk İnan, Tolga Ciğerci ve Nigel de Jong toplamda 27 haftada sadece 7 gol atıp, 3 asist yapabildi. Bu da kötü gidişatı gözler önüne seriyor.

Üstelik G.Saray, bu 3 futbolcudan sadece verim alamamakla kalmıyor. Oyuncularına toplamda senelik 7.4 milyon Euro ödeyen G.Saray, Türkiye'nin en pahalı orta sahasını elinde bulunduruyor. Fenerbahçe'de Topal, Josef ve Ozan'a 6.25 milyon Euro ödenirken, ‘savunmacı' denilen orta sahadan 10 gol ve 6 asistlik bir katkı alınmış. Atiba, Oğuzhan ve Tolgay'a sadece 3.9 milyon Euro ödeyen Beşiktaş ise 5 gol-13 asistlik katkı ile rakiplerine büyük fark atmayı başardı. G.Saray hemen çok parayı ödüyor hemde en az katkıyı alıyor.

GALATASARAY

FUTBOLCU MAAŞ GOL ASİST

Selçuk İnan …….2.9 ………6………….3

Nigel de Jong ….2.5……….1 ………….-

Tolga Ciğerci…….2 ………..-…………..-

Toplam:……….7.4 ……..7………..3

BEŞİKTAŞ

FUTBOLCU MAAŞ GOL ASİST

Oğuzhan ………..1.4 ………4 …………5

Tolgay ……………1.4……….-………….4

Atiba ……………..1.1 ……….1 …………4

Toplam: ………3.9 …….5………13

FENERBAHÇE

FUTBOLCU MAAŞ GOL ASİST

Josef ……………..2.5 ………3………….2

M.Topal …………2.25 ……..4 …………2

Ozan ……………..1.5……….3………….2

Toplam:………6.25 ……10 ………6