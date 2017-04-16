Eyvah kalede Esteban!

Onur’un cezalı olması nedeniyle ilk 11’de sahaya çıkacak olan tecrübeli eldiven, ligde bu sezon hiç süre alamadı. Esteban ayrıca geçen yıl Antalya’daki 7-0’lık hezimette de kaledeydi.

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