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22 Nisan 2017 19:00
ANTALYASPOR
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Eyvah kalede Esteban!

Onur’un cezalı olması nedeniyle ilk 11’de sahaya çıkacak olan tecrübeli eldiven, ligde bu sezon hiç süre alamadı. Esteban ayrıca geçen yıl Antalya’daki 7-0’lık hezimette de kaledeydi.
10:5316 Nisan 2017
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Eyvah kalede Esteban!

Ligin ikinci devresinde yakaladığı yenilmezlik serisi, Beşiktaş mağlubiyetiyle sona eren Trabzonspor'da Antalyaspor'la oynanacak maçta kaleyi Esteban'ın koruyacakolması teknik heyette tedirginliğe neden oluyor. Bu sezon ligde hiç süre alamayan Kosta Rika'lı eldiven, Onur'un cezalı olması nedeniyle Antalya deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkacak.

Geçen sezonun 33. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a 7-0 mağlup olmuştu ve kalede de Esteban bulunuyordu. Geçen sezon ligde 14 maçta kaleyi koruyan ve toplam 27 gol yiyen Kosta Rika'lı file bekçisi, bu sezon ise sadece Türkiye Kupası karşılaşmalarında görev aldı. Esteban kupada oynadığı 8 maçta kalesinde 4 gol gördü.

Etiketler
Esteban spor toto süper lig trabzonspor
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