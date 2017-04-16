Fenerbahçe, Avrupa’da tarih yazmak istiyor!

FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nin şampiyonluk maçında Fenerbahçe, bugün saat 17.00’de Dinamo Kursk ile karşılaşacak. Tarihinde 2 kez finalde kaybeden Fener, bu kez kupayı istiyor.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin şampiyonluk maçında Rusya'nın Dinamo Kursk ekibiyle karşılaşacak. Mücadele DIVS Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak. Tarihinde 2 kez finalde kaybeden sarı-lacivertliler, kupayı bu kez müzesine götürmek istiyor. Kanarya'nın finaldeki rakibi Dinamo Kursk, bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazandı.

Sarı-lacivertliler bu sezonu, 5 branşta 7 kupayla tamamlamak istiyor. Erkek ve kadın basketbol takımı, hem Avrupa'da hem de ligde şampiyonluk hedefliyor. Kadın voleybol takımı ise Sultanlar Ligi finalinde ezeli rakibi G.Saray'ı yenerek kupayı kaldırmanın peşinde. Erkek voleybol takımındaki hedef ise play-off yarı finalinde 1-0 geride olduğu seriyi kazanıp önce finale çıkmak sonra şampiyonluk.