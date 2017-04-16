Galatasaray, Barcelona’dan onu istiyor! Mascherano…

Galatasaray yönetimi, Barcelona’nın stoperini transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, İspanyolların gelecek sezon kadrosunda düşünmediği 33’lük Arjantinli futbolcuyu Aslan yapmak için menajeri ile temas kurdu.

GALİP ÖZTÜRK – AMKSPOR

Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor… Yönetimin önceliği, bu sezon gösterdiği kötü performans sonrasında ağır eleştirilere maruz kalan savunma hattını yenilemek ve güçlendirmek. Arayışlarında rotayı ispanya'ya çeviren sarı-kırmızılılar, uzun yıllardır futbol kariyerini Barcelona'da sürdüren Javier Mascherano isminde karar kıldı. Katalan kulübünün gelecek sezon kadrosunda düşünmediği 33 yaşındaki stoperi Aslan yapabilmek için ilk adım atıldı.

2 YILLIK SÖZLEŞME

G.Saray yönetimi, geçen günlerde Arjantinli futbolcunun menajeri ile temas kurdu. Yapılan ilk görüşmenin oldukça olumlu geçtiği belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların, Mascherano'ya iki yıllık sözleşme önerdiği gelen haberler arasında. Barcelona'lı oyuncu teklife sıcak yaklaşsa da Cimbom, kulübünden uygun bir bonservis bedeliyle işi bitirmek için çaba sarf edecek. Yönetimin 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve önümüzdeki günlerde Barça'nın kapısını çalacağı öğrenildi.

Doğum Tarihi: 8 Haziran 1984

Doğum yeri: San Lorenzo – Arjantin

Boyu: 1.74

Mevkii: Stoper

Kulübü: Barcelona

Sözleşme Bitiş Tarihi: 30.6.2019