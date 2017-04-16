İkinci Bahar, Süper Lig’de yaşanır!

Kariyerleri bitmeye yakın yıldızlar, Türkiye’de adeta yeniden hayata döndü. Geçen sezon Gomez, Sosa, Eto’o, Van Persie ve Podolski’nin ardından bu yıl Vagner Love ile Adebayor coştu.

AMKSPOR – Özellikle 1990'ların başından itibaren Avrupa'nın önemli yıldızları Türkiye'de forma giydi. Kimisi Les Ferdinand gibi tecrübe kazandı, kimisi Toni Schumacher gibi tecrübelerini aktardı. Bazıları da Gheorghe Hagi gibi tarih yazdı. Ama son iki sezonda görülen diriliş uzun yıllardır yaşanmıyordu. Mario Gomez, Samuel Eto'o, Robin van Persie ve Lukas Podolski gibi isimlere bu sezon Vagner Love ile Adebayor da eklendi.

Bunların tamamı, Süper Lig'in kalitesini yükselttiği gibi ikinci baharlarını da burada yaşadı. Ortak noktalarının hücum oyuncusu olmaları ise akıllara şu ikilemi getirdi: Türkiye ligi mi onlara hafif geliyor, yoksa yeni bir heyecan yeteneklerini mi canlandırıyor? Cevabını herhalde hep merak edeceğiz. Bu sezon Eto'o 11, Vagner Love ve Lukas Podolski 16, Robin van Persie 11, Emmanuel Adebayor ise 7 maçta 6 gol attı.

TAKIMINI TAŞIDI

Kariyer zirvesini 2008-09 sezonunda CSKA Moskova takımında yapan ve 35 maçta 31 gol atan Brezilyalı, 2011-12'de 10 milyon Euro'ya Flamengo'ya satılmıştı. Rusya'ya geri dönüp başarısız olan, bir ara yolu Çin'e düşen, 2015'te 15 golle Corinthians'ın şampiyonluğuna katkı verip Manoco'da dökülen Love, istikrarı Türkiye'de buldu. Oynadığı son 17 maçın sadece 4'ünü boş geçip 16 gol attı.

ADEBAYOR 8 AY OYNAMADI

Metz, Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham ve Crystal Palace. Şimdiki durağı ise Başakşehir. Dünya futbolunun en tartışmalı santrforları arasındakiAdebayor, yaklaşık 8 ay futbol oynamadan geldiği İstanbul ekibinde, 7 maçta 6 gol attı, G.Saray'a ‘hat-trick' yaptı ve sezonun kalanı için güven verdi. Bir de ilginç not: Togolu, 2001'den beri her yıl en az bir resmi gol attı.