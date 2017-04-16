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Olcan Adın: Yaşasın Cumhuriyet

31 yaşındaki milli futbolcu Olcan Adın, referandumda oy verme işleminden sonra attığı tweet ile Cumhuriyet mesajı verdi.
12:4016 Nisan 2017
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Olcan Adın: Yaşasın Cumhuriyet

Akhisar Belediyespor’da forma giyen tecrübeli futbolcu Olcan Adın, referandumda oyunu verdikten sonra ‘YAŞASIN CUMHURİYET’ dedi…

Kariyerinde Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray formaları da giyen milli futbolcu tweet atarak referandum sonrası mesajını verdi. Mustafa Kemal Atatürk’e olan hayranlığını ve bağlılığını her fırsatta gösteren Olcan, “Oyumuzu verdik. YAŞASIN CUMHURİYET” şeklinde tweet attı.

Olcan’ın bu tweet’ine birçok kişi mention yaparak destek verdi.

Etiketler
akhisar belediyespor olcan adın spor toto süper lig
Son güncelleme: 12:41 | 16.04.2017
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