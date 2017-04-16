Semih Kaya’ya cezayı yönetim değil polis kesti!

Oynadığı maçlarda yaptığı hatalar ile puan kayıplarına neden olan Semih Kaya’nın yerine arayışa geçen Igor Tudor, Lionel Carole ya da Aurelien Chedjou isimleri üzerinde duruyor.

AMKSPOR – Savunmaya her zaman büyük önem vereceğini işaret eden Tudor, sarı-kırmızılı defans oyuncularını görünce ne yapacağını şaşırdı. Bir türlü aklındaki oyun planı ve kadroyu oturtamayan Hırvat çalıştırıcı, oynadığı maçlarda önemli hatalar yapan Semih Kaya'dan vazgeçmenin planlarını yapıyor. Tribünlerin de büyük tepkisini alan genç yıldızın alternatifleri ortaya çıkmaya başladı.

LINNES’LE DEVAM

Ahmet Çalık'ı şimdilik ‘banko' olarak gören başarılı teknik adam, iyileşen Lionel Carole'ü de stoperde düşünüyor. Chedjou ile birlikte Fransız yıldızı düşünen Tudor,Luis Cavanda'yı da göz ardı etmiyor. Formundan memnun kaldığı Martin Linnes'i yeniden bekte görevlendirmek isteyen başarılı teknik adam, Semih Kaya'yı kulübede tutacak.

CEZAYI YÖNETİM DEĞİL POLİS KESTİ

Formsuzluğu nedeniyle G.Saray'da eleştirilerin odağında bulunan Semih Kaya'ya beklenmedik bir ceza geldi. Ancak bunu yönetim değil, bir trafik polisi kesti. Önceki gece eşi Yasemen Kaya ile birlikte Etiler'de eğlenen Semih, çıkışta polis kontrolüne takıldı. Alkol almayan milli oyuncuya, trafik sigortası olmadığı için 96 TL para cezası kesildi.