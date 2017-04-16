TFF 1. Lig’de 28. hafta hakemleri belli oldu…
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, TFF 1’inci Lig’in 28’inci haftasındaki maçlar ve görev alacak hakemler şu şekilde:
18 NİSAN SALI:
13.00 Bandırmaspor-Göztepe (Serkan Çınar)
15.30 Sivasspor-Ümraniyespor (Koray Gençerler)
17.30 Adana Demirspor-Giresunspor (Emre Malok)
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Eskişehirspor (Ali Palabıyık)
19 NİSAN ÇARŞAMBA:
13.30 Altınordu-Boluspor (Bülent Birincioğlu)
16.00 Mersin İdmanyurdu-Elazığspor (Barış Şimşek)
16.00 Denizlispor-Şanlıurfaspor (Suat Arslanboğa)
18.00 Samsunspor-Manisaspor (Süleyman Abay)
20 NİSAN PERŞEMBE:
17.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Balıkesirspor (Abdullah Yılmaz)