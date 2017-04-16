TFF 1. Lig’de 28. hafta hakemleri

TFF 1. Lig'in 28. haftasında yapılacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig’de 28. hafta hakemleri belli oldu…

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, TFF 1’inci Lig’in 28’inci haftasındaki maçlar ve görev alacak hakemler şu şekilde:

18 NİSAN SALI:

13.00 Bandırmaspor-Göztepe (Serkan Çınar)

15.30 Sivasspor-Ümraniyespor (Koray Gençerler)

17.30 Adana Demirspor-Giresunspor (Emre Malok)

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Eskişehirspor (Ali Palabıyık)

19 NİSAN ÇARŞAMBA:

13.30 Altınordu-Boluspor (Bülent Birincioğlu)

16.00 Mersin İdmanyurdu-Elazığspor (Barış Şimşek)

16.00 Denizlispor-Şanlıurfaspor (Suat Arslanboğa)

18.00 Samsunspor-Manisaspor (Süleyman Abay)

20 NİSAN PERŞEMBE:

17.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Balıkesirspor (Abdullah Yılmaz)