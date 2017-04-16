Trabzonspor yönetimi kiralıklar için çözüm arıyor

Kadrosunda 25 oyuncusu bulunan Trabzonspor´da yönetim sezon sonu takıma geri dönecek 14 kiralık oyuncu için şimdiden çözüm arayışına başladı.

Sezon başında 25 kişilik oyuncu kadrosu limiti belirleyen Trabzonspor yönetiminin, sezon sonu kiralandıkları takımlardan dönecek 14 futbolcu için çözüm arıyor. Bordo mavililerde Aykut Demir Osmanlıspor, Musa Nizam, Sefa Yılmaz ve Muhammet Demir ise Gaziatepspor´da kiralık olarak forma giyerken, gelişim göstermeleri için kiralık olarak gönderilen genç oyuncular İbrahim Demir, Bahadir Güngördü, Semih Karadeniz, Batuhan Artarslan, Melih Kabasakal, Ramazan Övüç, Cafer Tosun, Abdülkadir Parmak, Savaş Çakır ve Muhammet Beşir de sezonun sona ermesiyle birlikte takıma geri dönecek.

KADRODA 25 OYUNCU LİMİTİ

Teknik heyetin yola devam etmek istediği oyuncularla ilgili bir rapor hazırlayacağı, kadroda düşünülmeyen isimlerle kiralık ya da bonservisiyle satılma yöntemi tercih edilerek yolların ayrılacağı kaydedildi. Özellikle genç ve gelecek vadeden oyuncular için yine gelişimlerini tamamlamaları için kiralık yöntemine başvurulacağı ifade edildi. Yönetimin gelecek sezon için kadrodaki oyuncu sayısını 25 rakamında sabit tutacağı, mevcut kadrodan da bazı isimlerle yolların ayrılarak yeni transferler için kadroda yer açılacağı belirtildi.

MAS GÖZETİM ALTINDA

Bu arada, Trabzonspor´un sol bek oyuncusu Mas´ın son yapılan antrenmanı tamamlayamadığı öğrenildi. Antrenmanı yarıda bırakan oyuncunun durumunun sağlık ekibi tarafından takip edildiği, Arjantinli sol bekin Antalyaspor karşılaşmasına yetiştirilmesi için harekete geçildiği kaydedildi.

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Spor Toto Süper Lig´in 28´nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 12 Nisan´da başlayan ve ardından 14 Nisan´da 2 günlük daha izine çıkan bordo mavililer, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde toplanarak hazırlıklarını kaldığı yerden sürdürecek.