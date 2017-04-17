Alper Potuk tam 8 aydır…

Fenerbahçe'nin çok şey beklediği futbolcuların arasında yer alan Alper Potuk, tam 8 aydır gol atma başarısı gösteremiyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın, orta sahadaki kreatif oyuncu eksikliği nedeniyle 10 numara pozisyonunda görevlendirdiği Alper Potuk, gol atmayı unuttu. En son ligin ikinci haftasında Kayserispor karşısında ağları sarsan başarılı oyuncu, yaklaşık 8 aydır fileleri havalandıramıyor. Alper Potuk, kanatlarda görev aldığı dönemlerde ise daha skorer bir görüntü çiziyor. Geçen sezon 45 maçta, 2 bin 504 dakika oynayan milli futbolcu, bu sezon lig bitmediği halde 36 maçta 2 bin 649 dakika sahada yer aldı.

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Geçen sezon 45 maçta 5 gol 7 asistle takıma katkı sağlayan Alper, bu sezon ise gol yollarında aynı başarıyı gösteremedi ve 1 gol 6 asistlik bir performans sergiledi.