Anadolu Efes, Yunanistan’da avantaj arayacak

Olympiacos karşısında Final Four bileti arayan Anadolu Efes, Yunanistan'daki ilk maçta avantaj arıyor...

Anadolu Efes, Euroleague çeyrek final play-off serisinin ilk maçında Çarşamba günü Yunanistan’ın Olympiacos takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Toplam 3 galibiyet elde edecek takımın tur atlayacağı eşleşmede, ilk maç Pire’de Barış ve Dostluk Stadyumu’nda 19 Nisan Çarşamba günü saat 21.00’de başlayacak. Normal sezonu 19 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 3. sırada tamamlayan Olympiacos, 17 galibiyet ve 13 yenilgiyle 6. sırayı alan Anadolu Efes karşısında saha avantajına sahip oldu. İkinci maçı da Pire’de oynanacak eşleşmede üçüncü ve gerekirse dördüncü karşılaşmaya Abdi İpekçi Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Seride durum 2-2 olursa beşinci ve son maç Pire’de oynanacak ve Dörtlü Final’e kalan takım belli olacak.

Eşleşmenin maç programı şöyle:

19 Nisan Çarşamba, 21.00: Olympiacos – Anadolu Efes

21 Nisan Cuma, 21.00: Olympiacos – Anadolu Efes

26 Nisan Çarşamba, 19.15: Anadolu Efes – Olympiacos

28 Nisan Cuma, 19.15: Anadolu Efes – Olympiacos (gerekirse)

2 Mayıs: Olympiacos – Anadolu Efes (gerekirse) (Gerekirse – Saati daha sonra belli olacak)