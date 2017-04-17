Beşiktaş, Lyon hazırlıklarına devam etti

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Lyon'u ağırlayacak olan Beşiktaş, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.

Beşiktaş, Lyon hazırlıklarına devam etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Sakatlığı nedeniyle Lyon ile oynanan ilk karşılaşmada forma giyemeyen Quaresma, yapılan antrenmanda bireysel olarak çalıştı.

Topla yapılan çalışmalarda Beşiktaş’lı futbolcuların keyifli oldukları gözlerden kaçmadı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi de antrenmanı takip etti. İki gruba ayrılan oyuncular top kapma çalışmasının ardından minyatür sahada topla çalıştı. Lyon maçının hazırlıklarına devam edecek olan Beşiktaş, çalışmalarını 18 Mart Perşembe günü sürdürecek.