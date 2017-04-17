Beşiktaş – Lyon maçı biletleri satışa çıktı

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, 20 Nisan Cuma günü 22.05'te sahasında Fransız ekibi Olympique Lyon ile mücadele edecek.
İlk karşılaşmada 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekibin sahasında oynayacağı rövanş mücadelesinin biletleri saat 14.00'da satışa çıktı.
Olympique Lyon maçı biletleri 140 – 900 TL arasında alıcı bulurken, karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösterildiği öğrenildi.
Beşiktaş’ın resmi internet sitesinden açıklanan bilet fiyatları şu şekilde:
Kategori 1: 400 TL
Kategori 2: 375 TL
Kategori 3: 350 TL
Kategori 4: 325 TL
Kategori 5: 300 TL
Kategori 6: 275 TL
Kategori 7: 150 TL
Kategori 8: 140 TL
VIP: 800TL
1903 A-E BLOK: 800 TL
1903 B – D BLOK: 850 TL
1903 C BLOK: 900 TL