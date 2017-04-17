Beşiktaş Tolgay Arslan hakkında son kararını verdi

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğa koşan ve UEFA Avrupa Ligi’nde de yoluna devam eden Beşiktaş’ta Tolgay Arslan’ın transferiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Beşiktaş'ta Tolgay Arslan'ın transferiyle ilgili sıcak bir gelişmeler yaşandı. Takımdan ayrılmak istemediğini açık bir şekilde duyuran ve basında çıkan iddiaları yalanlayan Tolgay Arslan için bir iddia daha ortaya atıldı. Beşiktaş yönetiminin de satmaya yanaşmadığını açıkladığı Tolgay Arslan için yeni düşüncelerin oluştuğu iddia edildi. Habertürk'te yer alan habere göre; Beşiktaş'ta bir türlü performansını artıramayan Tolgay Arslan'ın durumu masaya yatırıldı.

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Bazı yöneticilerin, Lyon maçında oyuna girmesine karşın varlık gösteremeyen Tolgay için “Verilen şansları kullanamıyor. Satıp yerine iyi bir oyuncu alalım” şeklinde görüş belirttikleri ortaya çıktı. Bu sezon 36 resmi maçta forma giyen Tolgay Arslan 4 asistle oynadı. Beşiktaş ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tolgay Arslan'ın transfermarkt değeri 6 milyon Euro…