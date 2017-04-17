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Beşiktaş’tan Juan Mata açıklaması

Beşiktaş, Manchester United'ın yıldızı Juan Mata'nın transferi hakkında çıkan haberleri yalanladı.
13:5017 Nisan 2017
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Beşiktaş’tan Juan Mata açıklaması

Beşiktaş, Manchester United’da forma giyen Juan Mata’nın transfer edileceği yönündeki iddiaları yalanladı. Taraftarlara spekülatif haberlere inanmaması söylendi.

Siyah-beyazlılar şu açıklamayı yaptı:

Manchester United forması giyen İspanyol futbolcu Juan Mata’nın transfer edileceğine yönelik basında yer alan iddialar gerçeklerden uzaktır.

Süper Lig’de ve Avrupa’da önemli maçları öncesinde bu tür spekülatif transfer haberlerine taraftarlarımızın ve kamuoyunun itibar etmemesini önemle rica ederiz.

TOLGAY DA YALANLANDI

Beşiktaş ayrıca Tolgay Arslan’ın gözden çıkarıldığı yönündeki haberlerin de asılsız olduğunu söyledi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Daha önce de belirtmiş olduğumuz üzere, basın yayın organlarında yer almakta olan Tolgay Arslan’ın transferi ile ilgili iddialar gerçeklerden uzaktır.

Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’in O.Lyon maçından sonra Tolgay Arslan’ın gönderilmesini onayladığı ve gözden çıkartıldığı iddiaları da asılsızdır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Etiketler
beşiktaş Juan Mata Tolgay Arslan transfer
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