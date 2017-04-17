Bruma hakkında şok iddia!

Galatasaray yönetimi, sözleşmesini uzatmak için yüzde 100 zam bekleyen Portekizli yıldız Bruma'yı ikna edemeyince Tottenham'ın teklifini değerlendirmeye aldı. İki kulüp 15 milyon Euro’ya el sıkıştı.

Bu sezon transferde 20 milyon Euro bonservis harcaması yapan Galatasaray yazın kemer sıkmak zorunda… Alman yıldızı Lukas Podolski’yi Vissel Kobe’ye satan sarı-kırmızılılar, kulüpte bir yıl sözleşmesi kalan Bruma’yı da sezon sonunda gönderiyor. Sabah’tan Mehmet Özcan’ın haberine göre uzun süredir Premier Lig ekiplerinin takibinde olan Portekizli yıldız için Tottenham devre arasında Galatasaray’ın kapısını çalmıştı. Sarı-kırmızılı yönetim, Ocak ayındaki bu teklife şampiyonluk hedefi nedeniyle olumsuz cevap vermişti. Yeni sözleşme imzalamak için yüzde 100’den fazla zam bekleyen Bruma’nın (1.2 milyon Euro kazanıyor) bir sonraki sene bedavaya gitmesinden endişe eden Galatasaraylı yetkililer, 22 yaşındaki oyuncudan vazgeçmeyen Tottenham’ın teklifini sezon sonunda değerlendirmeye karar verdi. Kulislerde konuşulanlara göre; iki kulüp 15 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşma sağladı.

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Bruma’nın Premier Lig vitrini sayesinde Portekiz A Milli Takım kapılarının kendisine açılacağını düşündüğü öğrenildi. Yıldız oyuncu, bu sezon Galatasaray’da harikalar yaratsa da Portekiz A Milli Takımı yerine U-21 Milli Takımı’ndan davet almaya devam ediyordu. Galatasaray formasını üç sezon giyen Bruma, bu süreçte 4 kupa kazandı. Portekizli yıldız, bir lig şampiyonluğunun yanında 2 Türkiye Kupası havaya kaldırırken, bir de Türkiye Süper Kupası’nı kazandı.