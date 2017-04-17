Minik şampiyonlar alkışlar ile karşılandı

Geçtiğimiz hafta sonu İzmir’de düzenlenen 4. Uluslararası U12 İzmir Cup’ta şampiyonluğa ulaşan Bursaspor’un minik oyuncuları, Özlüce Tesislerinde Yönetim Kurulu ve A takım futbolcuları tarafından ağırlandı.

Bursasporlu futbolcular minik şampiyonları alkışlarla karşıladı. Yeşil-beyazlı kulübün Futbol Okulu öğrencilerinden kurulu takımının teknik heyet ve futbolcuları, önce Başkan Ali Ay ve yönetim kurulu üyeleri Ali Ademoğlu, Cem Öztürk ve Mustafa Bakır tarafından karşılandı.

Minik kramponların isimleri Özlüce Tesisleri'nde yaşayacak

Başkan Ali Ay'ın elini tek tek öpen minik kramponlar daha sonra kendi isimlerinin verileceği fidanları Özlüce Tesislerine diktiler. Fidan dikim töreninin ardından A Takım futbolcularının alkışları eşliğinde kupalarıyla birlikte antrenman sahasına çıkan minik oyunculara, Başkan Ali Ay tarafından altın takdim edildi. Teknik heyet ve futbolcuların tek tek tebrik ettiği sporcular daha sonra aileleriyle birlikte basın mensuplarına fotoğraf verdi.

Ali Ay: “Sizlerle gurur duyuyoruz”

Başkan Ali Ay öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Öncelikle sizlere ve sizi yetiştiren ailelerinize ve antrenörlerinize teşekkürlerimizi sunuyorum. Bize çok büyük gurur yaşattınız. Uluslararası İzmir CUP'ta şampiyon olmakla bizleri Türkiye'nin gündemine soktunuz. Bursaspor'un altyapısının ne olduğunu herkese gösterdiniz. Bundan sonra inşallah önünüzde çok uzun yıllar var. Hocalarınızı dinlerseniz, çalışırsanız kim iyi olursa buraya gelecek ve burada oynayacak. Bizler de bastonla gelir sizleri izleriz” dedi.