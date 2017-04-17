Cihat Arslan’dan Tudor’a: Galatasaray’ın büyüklüğünü anlayamamış

Cihat Arslan: “Tudor’un seneye Galatasaray’da devametmesinden yanayım. İleride İtalya ve İngiltere’de çalışacağını düşünüyorum. Ancak Tudor, oyuncularına özgüven vermeli. Gitmesi gereken varsa da onlarla yolu ayırıp kalanlarla devam etmeli.”

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk golünü atan, Akhisar Belediyespor ve Balıkesir'e oynattığı futbolla beğeni toplayan Teknik Direktör Cihat Arslan, Galatasaray'ın mevcut durumunu ve geleceğini AMK için masaya yatırdı. Teknik Direktör Igor Tudor'a eleştirilerde bulunsa da Galatasaray'daki gö-revine gelecek sezon için de devam etmesi gerektiğini ifade eden Arslan'ın değerlendirmeleri şöyle: “Tudor'un seneye Galatasaray'da devam etmesinden yanayım.

Tudor'un, ilerleyen dönemlerde İtalya ve İngiltere gibi liglerde takım çalıştıracağını da düşünüyorum ancak şu an sadece idare ediyor.

TAKIMIN ENERJİSİ DÜŞTÜ

Tudor, o yuncularına özgüven vermeli. Gitmesi gereken varsa da onlarla yolu ayırıp, ‘Ben kalanlarla devam ediyorum' demeli. Güvendiği oyunculara dayalı bir sistem kurmalı. Böyle olursa Galatasaray ayağa kalkıp başarılı olabilir. Tudor takımın özgüvenini kaybetti. Muslera'nın bile enerjisi düştü. Şahsi olarak da büyük sevgimiz var Muslera'ya ama onun bile motivasyonunda düşme var. Bruma mutsuz, Eren küsmüş, Sneijder, Chedjou, Hakan Balta, Podolski saymakla bitmez, herkes mutsuz.

OYUNCU TERCİHLERİ YANLIŞ

Bu kadar mutsuz içinde nasıl mutlu, başarılı bir takım oluşturacak. Hocanın bunları derbi öncesinde halletmesi gerekiyor. Takımın bir lideri yok. O güven olmayınca takım halinde bir güvensizlik oluşuyor ve ciddi sorunlara yol açıyor. Bir oyuncu hocasının kendine güvendiği kadar kendisine güvenir. Güveni vermek yerine alıyorsan o zaman saha içinde de sıkıntı başlar. Tudor doğru antrenman yaptırıyor ama doğru tercih yapamıyor.”

SNEIJDER’İN KALİTESİ TARTIŞILMAZ

Eldeki kadroya göre Sneijder'ın formsuzluğu tartışılabilir ama oyuncu kalitesi tartışılmaz. Bu tartışma ‘Galatasaraymı büyük Sneijdermi?' tartışması değil. Tartışma takımın başarısı ya da başarısızlığı. Sen sezon sonuna kadar elindeki en iyileri kullanmak zorundasın. Gereken kararlar sezon bitiminde verilir. Galatasaray'ın özellikle orta saha direnci düşük. Agresif bir oyuncuyla desteklemeniz lazım.Galatasaray'ın biraz daha ısırgan yapıya dönmesi lazım.

NOU CAMP FARK ETMEZ

Başakşehir maçı sonrasında Tudor'un yaptığı, ‘Oyuncularım Nou Camp'a çıkmış kadar tedirgindi' açıklaması Galatasaray'ın hocasına yakışmayan bir cümleydi. Tudor, Galatasaray'ın büyüklüğünü tam kavrayamamış. Galatasaray, Nou Camp'a çıksa da Galatasaray'dır, Old Trafford'a çıksa da San Siro'ya çıksa da. Galatasaray için zaman mekân fark etmez. Bu yüzden büyük takımdır. Bu söylemler futbolcuları da çok kötü etkiler.