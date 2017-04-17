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GALATASARAY
23 Nisan 2017 19:00
GALATASARAY
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FENERBAHÇE
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Cimbom çift kale maç yaptı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
20:5917 Nisan 2017
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Cimbom çift kale maç yaptı

Galatasaray’da derbi hazırlıkları sürüyor… Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın sonraki bölümünde yediye üç top kapma ve pas çalışması yapılırken, devam eden kısımda orta ve sonuçlandırma üzerinde duruldu. Bu çalışmanın ardından interval koşu yapan takım, son bölümde 11'e 11 iki takım halinde taktik çalışmaların denendiği çift kale maç gerçekleştirdi. Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını 18 Nisan Salı günü saat 11.30'da ve saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.

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Etiketler
galatasaray spor toto süper lig
Son güncelleme: 21:10 | 17.04.2017
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