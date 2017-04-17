‘Dayım bu günleri görse Fikret Orman’ı alnından öperdi’

'Baba Hakkı'nın yeğeni Sibel Oymak SÖZCÜ'ye konuştu: Fikret Orman, babası ile birlikte dayımın yanına gelirdi. Harikulade işler yapıyor. Birçok kimsenin yapamadığı işleri başarıyor. Bu kulübü daha da ileriye taşıyacaktır.

ALİ AYDIN- SÖZCÜ

Beşiktaş’ın ‘Baba' lakaplı efsanesi Hakkı Yeten, ölümünün 28. yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Kulüp Başkanı Fikret Orman'ın çelenk gönderdiği anma törenine, Genel Koordinatör Levent Çifter, divan kurulu üyeleri, Yeten'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Anma töreninin ardından SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan Hakkı Yeten'in yeğeni Sibel Oymak, Fikret Orman'a övgü yağdırdı. Oymak, “Dayım, Beşiktaş'ın bu günlerini görseydi, Fikret Orman'ı da Süleyman Seba gibi alnından öperdi” diyerek şunları söyledi:

“Fikret Orman, babası Kadir Orman ile birlikte bazen dayımın yanına gelirdi. O zamanlar çok küçüktü. Şimdi Beşiktaş'ın başkanı. Harikulade işler yapıyor. Birçok kimsenin yapamadığı işleri başarıyor. Allah ondan razı olsun. Bu kulübü daha da ileriye taşıyacaktır.”

Sibel Oymak, ‘Şeref'inle Oyna, Hakkı'nla Kazan' ifadesinin dayısı zamanında çıkmadığını belirterek “İnsanlar, Şeref Bey'i, Baba Hakkı'yı, Seba'yı ve daha nicelerini okuyup öğrenince böylesine güzel sloganlar buluyor” dedi.

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FAKİRLERİN DE ‘BABA’SIYDI

Sibel Oymak, Hakkı Yeten'i şu sözlerle anlattı:

“Bütün hayatı Beşiktaş'tı. Bu yüzden hiç evlenmedi. Beni ve diğer yeğenlerini evlat gibi görür, severdi. Otoriter biriydi. Az ve öz konuşurdu. Disiplinden taviz vermezdi ama çok yardımsever biriydi. Bazen evden pardösü ile çıkar akşam pardösüsüz gelirdi.”