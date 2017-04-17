Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
23 Nisan 2017 19:00
GALATASARAY
vs
FENERBAHÇE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Derbide Wesley Sneijder’a dönüş

Başkan Dursun Özbek’in araya girmesiyle Hırvat hoca ile arasındaki buzlar eriyen Wesley Sneijder, ilk 11’de oynayacağı Fenerbahçe maçında Galatasaray’ın kilit ismi olacak.
08:5817 Nisan 2017
0
Derbide Wesley Sneijder’a dönüş

Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisi öncesi Teknik Direktör Igon Tudor ile takımın en önemli yıldızı Wesley Sneijder arasındaki buzları eritti. Vatandaşı Riekerink'in gitmesiyle performansı düşen Hollandalı oyuncu. dev maçta Galatasaray’ın kilit ismi olacak. Başakşehir karşısında alınan 4-0'lık yenilgide savunmadaki hataların yanı sıra hücumda üretkenliğin neredeyse sıfır olması, Hırvat hocanın bir anlamda Sneijder'a sarılmasına yol açtı. Özbek'in de tecrübeli yıldızdan Tudor'a yardımcı olmasını istediği öğrenildi.

16 Nisan 2017 Ryan Donk dönüyor İspanya ekiplerinden Real Betis'e giden Ryan Donk, gelecek sezon için Galatasaray'a gelecek. İlgili Haberi Oku

Tudor'un da sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sneijder'a “Burada kaldığın süre içinde bize yardımcı ol. Galatasaray'a borcunu öde” dediği ifade edildi.

Etiketler
Dursun Özbek Fenerbahçe galatasaray Tudor Wesley Sneijder
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER