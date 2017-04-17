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Galatasaray’da Igor Tudor’a sürpriz doğum günü

Galatasaraylı futbolcular, Teknik Direktör Igor Tudor’un doğum gününü antrenman öncesinde kutladı.
21:0617 Nisan 2017
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Galatasaray’da Igor Tudor’a sürpriz doğum günü

Galatasaray, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile Fenerbahçe derbi maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi teknik direktör Igor Tudor'a sürpriz doğum günü kutlaması hazırlayan sarı-kırmızılılar, 16 Nisan Pazar günü 39 yaşına giren Tudor'un doğum gününü pasta keserek kutladı. Igor Tudor’a doğum günü pastasını takım kaptanı Selçuk İnan ikram etti.

17 Nisan 2017 Cimbom çift kale maç yaptı Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Florya Metin Oktay Tesisleri galatasaray spor toto süper lig Tudor
Son güncelleme: 21:17 | 17.04.2017
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