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GALATASARAY
23 Nisan 2017 19:00
GALATASARAY
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Galatasaray’dan Bruma açıklaması

Galatasaray, Bruma için Tottenham'dan transfer teklifi alındığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
17:1817 Nisan 2017
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Galatasaray’dan Bruma açıklaması

Galatasaray'dan Bruma açıklaması…

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Bugün Sabah Gazetesi'nde profesyonel futbolcumuz Bruma'nın kulübümüz ile yeni sözleşme yapmak için şart olarak yüzde 100 zam istediği ve bu talebin Yönetim Kurulumuz tarafından reddedilerek oyuncumuza İngiltere Premier League takımı Tottenham Hotspur'dan gelen transfer teklifinin değerlendirmeye alındığına dair bir haber yayınlanmıştır.

Gerçekle ilgisi olmayan bu haberde, ismi geçen kulüple herhangi bir bedel karşılığı gizli anlaşma yapılmadığı gibi, tarafımıza ulaşan herhangi bir resmi teklif de olmamıştır.

Bu tarz bir haberin hafta sonu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde yayınlanmasını manidar karşıladığımızı belirtir, taraftarlarımız başta olmak üzere tüm spor kamuoyunun söz konusu habere itibar göstermemelerini rica ederiz.”

Etiketler
bruma galatasaray spor toto süper lig
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