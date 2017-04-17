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Güreşçileri taşıyan minibüs devrildi: 5 yaralı

Burdur karayolunda 13-15 yaş grubundaki güreşçilerin bulunduğu minibüsün şarampole devrildiği kazada, 5 sporcu hafif yaralandı.
21:2417 Nisan 2017
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Güreşçileri taşıyan minibüs devrildi: 5 yaralı

Güreşçileri taşıyan minibüs devrildi. Bolu’dan Antalya’nın Kemer İlçesi’nde düzenlenecek Minik Erkekler Grekoromen Güreş Şampiyonas’na katılmak üzere gelen güreşçileri taşıyan Hasan D.´nin kullandığı 14 EM 686 plakalı minibüs, Antalya-Burdur karayolunun 50´nci kilometresi Döşemealtı İlçesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada minibüsteki 5 sporcu hafif yaralandı. Kazanın ardından gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı sporcular, Antalya´daki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Sporcuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Son güncelleme: 21:26 | 17.04.2017
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