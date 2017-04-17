Işık Eyigüngör: Bütün kupalara talibiz

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı cephesi, Eurocup'ı kazanmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başkanı Işık Eyigüngör, Türkiye Kupası ve Eurocup’ı kazanmalarının ardından kupalarla basın toplantısı düzenledi. Maslak’ta bulunan Spine Tower’da düzenlenen basın toplantısına başantrenör Zafer Kalaycıoğlu, Genel Koordinatör Murat Tümer, Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Hulki Kahvecioğlu katıldı.

Eyigüngör, sezon ve play-off turundaki şampiyonluk hedeflerini şu şekilde anlattı:

”Takım kurmamız gerekiyordu ve ben bu konuda pek mütevazılık yapmam. Transferleri ben yaptım ve sonra da Zafer Hoca’yla anlaştık. Biz her şeyi hazırladık ve sağ olsun, yemeği Zafer Hoca yaptı. Yönetimden sonraki en üst kişi Murat Tümer’dir. Onun katkıları çok önemli. Büyük fedakarlıklar yaptı arkadaşlarım. Bu takımı oluşturduk ve mücadeleye başladık. Bütün oyunculara şunu söyledim, 3 tane kupa var; Türkiye Kupası, Eurocup ve lig şampiyonluğu. Biz çok iyi takımız, sizler çok iyi oyuncularsınız, bu kupaların hepsine talibiz dedim. 10 oyuncumuz yeniydi ve birbirini tanımıyordu. 5, 6 ayımızı aldı takımın birbirini tanıması” dedi.

“TÜRK HOCALARA İNANIRIM”

Kaybettikleri Fenerbahçe maçından sonra ilk defa soyunma odasına indiğini söyleyen Başkan Eyigüngör, “Maçtan sonra arkadaşlarımla birlikte soyunma odasına girdim ve oyunculara dönerek ‘hepiniz başınızı havaya kaldırın, sizler çok iyi takımsınız ve kupaları getireceksiniz’ dedim. İlk kupamızı İzmir Bornova’da müzemize koyduk, ikinci kupamızı da Eurocup’ta aldık. Bu kupalar hem bize hem Kuzey Kıbrıs’a hediye olsun. Galatasaray, 2008’de Eurocup’ı kazandı, başında Okan Çelik vardı. 2014’te Ekrem Memnun’la Euroleague’i kazandı. 2017’de biz Eurocup’ı getirdik, başında Zafer Kalaycıoğlu vardı. Ben yabancı koçlara inanmam, Türk hocalara inanırım. 6 sene Fenerbahçe’de beraber çalıştık. Zafer hocanın bir tek Avrupa Kupası yoktu, onu da koleksiyonuna kattı. Türkiye Kupası’nı kazandığımız için Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı oynamaya da hak kazandık. FIBA, Eurocup ve Euroleague şampiyonu arasında bir kupa maçı oynatıyordu. Geçen yıl oynatmadılar. Bu sene oynatırlarsa, Dinamo Kursk’la karşılaşacağız. Bu da 5. kupa anlamına geliyor. ASKİ ile oynayacağımız maçı kazandığımız takdirde ligi 1. sırada tamamlayacağız. Çalışmalarımız önümüzdeki yıl Euroleague’de başarılı olmak üzere yapılacak” diye konuştu.

“EUROLEAGUE İÇİN KADRO KURACAĞIZ”

Gelecek sezon Euroleague’de mücadele edeceklerinden dolayı takıma takviyelerde bulunacaklarını söyleyen Işık Eyigüngör, “Fenerbahçe, Dinamo Kursk’la oynadı. Gönlümüz kupayı getirmeleri yönündeydi ancak finalde kaybettiler. Sağlık olsun. Fenerbahçe ve diğer takımlara Avrupa’da başarılar diliyorum. Mersin ya da İstanbul Üniversitesiyle karşılaşacağız. Play-off’larda takımımıza güveniyoruz. Lig şampiyonluğunu kazanmak için teknik ekibimiz ve oyuncularımız gerekenleri sahaya yansıtacaklardır. Ama bu basketbol ve topun canı var. Oynamadan kazanılmıyor. İddialı bir insanımdır ve iddia olmadan başarı gelmiyor. Sezon başında bir hedef koyduk ve tek tek hedeflerimize ulaşıyoruz. Bütün arkadaşlarıma, hocalarıma ve yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi bir takım olmak istiyorsanız kemik bir kadronuzun olması lazım. Mevcut 7 oyuncumuzun sözleşmeleri var. Bu oyuncularla devam edeceğiz. Eksik gördüğümüz yerlere de takviyeler yapılacaktır” şeklinde ifadeler kullandı.

“KKTC BÜTÜN AVRUPA’YA KENDİSİNİ TANITTI”

KKTC’nin Avrupa ve dünya tarafından tanınmadığını kaydeden Başkan Eyigüngör, “Buradan başta Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Göreve geldiklerinden bu yana kadın basketboluna büyük destek verdiler. KKTC için de Eurocup çok önemliydi. KKTC’yi tanımayan bir Avrupa ve dünya var. Eurocup’ı kazanarak KKTC’yi tanıtın dedik, bunu da yerine getirdikleri için bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. McBride’a bir parantez açmak istiyoruz. Geçen sene Fenerbahçe’nin düzenlediği Euroleague final-four’un ardından transfer ettik. WNBA’de bir sakatlık yaşadı. Ayak parmağı kırıldı. Eylül ayında iyileşir dediler ama ocak ayını buldu iyileşmesi. Başka takım olsa sözleşmesini feshedebilirdi. Ama biz sabırlı davrandık ve bekledik. Sabrımızın da karşılığını aldık” dedi.

BAŞANTRENÖR KALAYCIOĞLU: “SÖZÜMÜZÜ TUTMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ”

Eurocup’ı kazanmanın 2 maçlık bir olay olmadığını söyleyen Başantrenör Zafer Kalaycıoğlu, “Ligi 1. sırada bitirmenin önemini en baştan beri planlarımızın arasına aldığımız gibi Eurocup’ı da zirvede tamamlamak bizim için önemliydi. Biz grubu 2. sırada bitirmiştik ama bizim önümüzde lider olan takım, diğer grubun 2. sıradaki ekibine mağlup oldu. Bütün sezon boyunca bizi taşıyan 2 oyuncumuz, finalin son maçında sezon performanslarının altında kaldılar ama biz yine de takım olduğumuzu diğer oyuncularımızın büyük katkısıyla gösterdik. Ligi 1. bitirince ev sahibi olma avantajını yakalayacağız” dedi.

”EUROCUP EKSİK DEMİŞTİM, SÖYLEYİP YERİNE GETİRDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ”

Kupa kazanın çok önemli olduğunu ve Türkiye’de final oynamanın çabuk unutulduğunu ifade eden Kalaycıoğlu, ”Kariyerimi sayarken, final oynadığım bir çok Türkiye Ligi, Türkiye Kupası olduğu halde ben bunları kariyerime dahil etmiyorum. 25 kupa kazanmak herkese nasip olmaz. Eurocup eksik demiştim, söyleyip yerine getirdiğimiz için mutluyuz. Yakın Doğu Üniversitesi bizden çok daha heyecanlı. KKTC’yi temsil ettiklerini ve kendilerine uygulanan siyası ambargoyu, spor yoluyla delmeyi çok istiyorlardı. Federasyona çok teşekkür ediyoruz. Bu sayede KKTC’yi Avrupa’nın zirvesine taşıdık. Bu mutluluk gözlerinden okunuyordu. İnşallah bu gücümüzü gelecek sene de Euroleague’de göstermek isteriz. Işık Bey’in de dediği gibi elimizde çok güzel bir takım var ve mutlaka takviye yapılır. Çalışmalarımıza geçen seneye göre daha erken başlayacağız. Bütün malzeme hazır, çorbayı en iyi şekilde hazırlayacağız” diye konuştu.

GENEL KOORDİNATÖR TÜMER: ”BASINIMIZIN BU İLGİSİ ÇOK GURUR VERİCİYDİ”

Genel Koordinatör Murat Tümer ise ”Bellona AGÜ ile hem Eurocup’ta hem Türkiye Kupası’nda final oynadık. Bizim kadar yatırım yapan başka takım yok. AGÜ uzun zamandır birlikte oynayan bir kadroyla mücadele ediyor. Sezon başında gelen yabancı oyuncular WNBA’de şampiyon olan kadrodan geldi ve birlikte oynayan isimler oldukları için uyum sorunu yaşamadılar. Galatasaray yarı finalde bizimle eşleşti. Çok iyi bir kadromuz var. Fenerbahçe bu kupada olsaydı ne olurdu bilemiyorum ama Türkiye Kupası’nda vardı. AGÜ’ye elendiler. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın olmadığı bir finalin, basında bu kadar yer almasından dolayı çok mutlu oldum. Basınımızın bu ilgisi çok gurur vericiydi.