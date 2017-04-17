Işık Eyigüngör: Bütün kupalara talibiz

Türkiye Kupası ve Eurocup'ı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı'nın Başkanı Işık Eyigüngör, alınan kupaların ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Başantrenör Zafer Kalaycıoğlu, Genel Koordinatör Murat Tümer, Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Hulki Kahvecioğlu basın toplantısında hazır bulundu.

Maslak’ta düzenlenen basın toplantısında sezonu değerlendiren ve play-off’taki şampiyonluk hedefini anlatan Başkan Işık Eyigüngör, sezon başında kurulan bir takım olduklarını belirterek, “Takım kurmamız gerekiyordu ve ben bu konuda pek mütevazılık yapmam. Transferleri ben yaptım ve sonra da Zafer Hoca’yla anlaştık. Biz her şeyi hazırladık ve sağ olsun, yemeği Zafer Hoca yaptı. Yönetimden sonraki en üst kişi Murat Tümer’dir. Onun katkıları çok önemli. Büyük fedakarlıklar yaptı arkadaşlarım. Bu takımı oluşturduk ve mücadeleye başladık. Bütün oyunculara şunu söyledim, 3 tane kupa var; Türkiye Kupası, Eurocup ve lig şampiyonluğu. Biz çok iyi takımız, sizler çok iyi oyuncularsınız, bu kupaların hepsine talibiz dedim. 10 oyuncumuz yeniydi ve birbirini tanımıyordu. 5, 6 ayımızı aldı takımın birbirini tanıması” ifadelerini kullandı.

“Ben Türk hocalara inanırım”

Fenerbahçe ile deplasmanda oynadıkları ve kaybettikleri maçın ardından ilk kez soyunma odasına gittiğini söyleyen Eyigüngör, “Maçtan sonra arkadaşlarımla birlikte soyunma odasına girdim ve oyunculara dönerek ‘hepiniz başınızı havaya kaldırın, sizler çok iyi takımsınız ve kupaları getireceksiniz’ dedim. İlk kupamızı İzmir Bornova’da müzemize koyduk, ikinci kupamızı da Eurocup’ta aldık. Bu kupalar hem bize hem Kuzey Kıbrıs’a hediye olsun. Galatasaray, 2008’de Eurocup’ı kazandı, başında Okan Çelik vardı. 2013’te Ekrem Memnun’la Euroleague’i kazandı. 2017’de biz Eurocup’ı getirdik, başında Zafer Kalaycıoğlu vardı. Ben yabancı koçlara inanmam, Türk hocalara inanırım. 6 sene Fenerbahçe’de beraber çalıştık. Zafer hocanın bir tek Avrupa Kupası yoktu, onu da koleksiyonuna kattı. Türkiye Kupası’nı kazandığımız için Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı oynamaya da hak kazandık. FIBA, Eurocup ve Euroleague şampiyonu arasında bir kupa maçı oynatıyordu. Geçen yıl oynatmadılar. Bu sene oynatırlarsa, Dinamo Kursk’la karşılaşacağız. Bu da 5. kupa anlamına geliyor. ASKİ ile oynayacağımız maçı kazandığımız takdirde ligi 1. sırada tamamlayacağız. Çalışmalarımız önümüzdeki yıl Euroleague’de başarılı olmak üzere yapılacak” açıklamalarında bulundu.

“Euroleague için kadro kuracağız”

Önümüzdeki sezon Euroleague’de mücadele edecekleri için bu doğrultuda takviyelerde bulunacaklarını ifade eden Işık Eyigüngör, “Fenerbahçe, Dinamo Kursk’la oynadı. Gönlümüz kupayı getirmeleri yönündeydi ancak finalde kaybettiler. Sağlık olsun. Fenerbahçe ve diğer takımlara Avrupa’da başarılar diliyorum. Mersin ya da İstanbul Üniversitesiyle karşılaşacağız. Play-off’larda takımımıza güveniyoruz. Lig şampiyonluğunu kazanmak için teknik ekibimiz ve oyuncularımız gerekenleri sahaya yansıtacaklardır. Ama bu basketbol ve topun canı var. Oynamadan kazanılmıyor. İddialı bir insanımdır ve iddia olmadan başarı gelmiyor. Sezon başında bir hedef koyduk ve tek tek hedeflerimize ulaşıyoruz. Bütün arkadaşlarıma, hocalarıma ve yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi bir takım olmak istiyorsanız kemik bir kadronuzun olması lazım. Mevcut 7 oyuncumuzun sözleşmeleri var. Bu oyuncularla devam edeceğiz. Eksik gördüğümüz yerlere de takviyeler yapılacaktır” diye konuştu.

“KKTC bütün Avrupa’ya kendisini tanıttı”

KKTC’nin Avrupa ve dünya tarafından ambargo nedeniyle tanınmadığını belirten Işık Eyigüngör, “Buradan başta Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Göreve geldiklerinden bu yana kadın basketboluna büyük destek verdiler. KKTC için de Eurocup çok önemliydi. KKTC’yi tanımayan bir Avrupa ve dünya var. Eurocup’ı kazanarak KKTC’yi tanıtın dedik, bunu da yerine getirdikleri için bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. McBride’a bir parantez açmak istiyoruz. Geçen sene Fenerbahçe’nin düzenlediği Euroleague final-four’un ardından transfer ettik. WNBA’de bir sakatlık yaşadı. Ayak parmağı kırıldı. Eylül ayında iyileşir dediler ama ocak ayını buldu iyileşmesi. Başka takım olsa sözleşmesini feshedebilirdi. Ama biz sabırlı davrandık ve bekledik. Sabrımızın da karşılığını aldık” dedi.

Kalaycıoğlu: Sözümüzü tutmanın gururunu yaşıyoruz

Eurocup’ı kazanmanın 2 maçlık bir olay olmadığını ifade eden Başantrenör Zafer Kalaycıoğlu, “Ligi 1. sırada bitirmenin önemini en baştan beri planlarımızın arasına aldığımız gibi Eurocup’ı da zirvede tamamlamak bizim için önemliydi. Biz grubu 2. sırada bitirmiştik ama bizim önümüzde lider olan takım, diğer grubun 2. sıradaki ekibine mağlup oldu. Bütün sezon boyunca bizi taşıyan 2 oyuncumuz, finalin son maçında sezon performanslarının altında kaldılar ama biz yine de takım olduğumuzu diğer oyuncularımızın büyük katkısıyla gösterdik. Ligi 1. bitirince ev sahibi olma avantajını yakalayacağız” ifadelerini kullandı.

“KKTC’yi Avrupa’nın zirvesine taşıdık”

Türkiye’de oynanan finallerin çabuk unutulduğunu ancak kupaların unutulmadığını belirten Kalacıoğlu, “Kupa kazanmak tabii ki çok önemli. Kariyerimi sayarken, final oynadığım birçok Türkiye Ligi, Türkiye Kupası olduğu halde ben bunları kariyerime dahil etmiyorum. 25 kupa kazanmak herkese nasip olmaz. Eurocup eksik demiştim, söyleyip yerine getirdiğimiz için mutluyuz. Yakın Doğu Üniversitesi bizden çok daha heyecanlı. KKTC’yi temsil ettiklerini ve kendilerine uygulanan siyasi ambargoyu, spor yoluyla delmeyi çok istiyorlardı. Federasyona çok teşekkür ediyoruz. Bu sayede KKTC’yi Avrupa’nın zirvesine taşıdık. Bu mutluluk gözlerinden okunuyordu. İnşallah bu gücümüzü gelecek sene de Euroleague’de göstermek isteriz. Işık Bey’in de dediği gibi elimizde çok güzel bir takım var ve mutlaka takviye yapılır. Çalışmalarımıza geçen seneye göre daha erken başlayacağız. Bütün malzeme hazır, çorbayı en iyi şekilde hazırlayacağız” açıklamalarını yaptı.

Tümer: Basının ilgisine teşekkür ederim

Genel Koordinatör Murat Tümer, bu sezon kendilerinin ve Bellona AGÜ’nün çok iyi yatırımlar yaptıklarını ve bunların karşılığını aldıklarını ifade ederek, “Bellona AGÜ ile hem Eurocup’ta hem Türkiye Kupası’nda final oynadık. Bizim kadar yatırım yapan başka takım yok. AGÜ uzun zamandır birlikte oynayan bir kadroyla mücadele ediyor. Sezon başında gelen yabancı oyuncular WNBA’de şampiyon olan kadrodan geldi ve birlikte oynayan isimler oldukları için uyum sorunu yaşamadılar. Galatasaray yarı finalde bizimle eşleşti. Çok iyi bir kadromuz var. Fenerbahçe bu kupada olsaydı ne olurdu bilemiyorum ama Türkiye Kupası’nda vardı. Bellona AGÜ’ye elendiler. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın olmadığı bir finalin, basında bu kadar yer almasından dolayı çok mutlu oldum. Basınımızın bu ilgisi çok gurur vericiydi” diyerek sözlerini tamamladı.

Açıklamaların ardından Başkan Işık Eyigüngör, Başantrenör Zafer Kalaycıoğlu, Genel Koordinatör Murat Tümer ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Hulki Kahvecioğlu, bu sezon kazanılan Türkiye Kupası ve Eurocup’la birlikte basın mensuplarına poz verdi.