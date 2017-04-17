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İspanya’da bayrağımız bulunamadı! Elle çizdiler…

İspanya'daki Uluslararası Pony Dressage yarışlarında Galatasaray'ın binicisi Yağmur Öztürk birinci oldu. Türk bayrağı bulunamaması üzerine 2 İspanyol gencinin çizdiği bayrakla podyuma çıkıldı.
13:3017 Nisan 2017
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İspanya’da bayrağımız bulunamadı! Elle çizdiler…

İspanya’daki Uluslararası Pony Dressage yarışlarında, Galatasaray’ın milli binicisi Yağmur Öztürk birinci olunca Türk bayrağı sorunu yaşandı.

Katalonya Özerk Bölgesi Girona şehrinde yapılan FEI C.A.V.A. 2017 CDI Girona-Costa Brava Pony Dressage müsabakalarına 8 ülkeden biniciler katıldı. Balkan ve Türkiye şampiyonlukları bulunan Galatasaray’ın milli binicisi Yağmur Öztürk 71.054 puanla birinci olunca bayrak krizi yaşandı.

Organizasyon heyeti ellerinde Türk bayrağı olmadığını fark edince, seremoniye 2 İspanyol gencin çizdiği Türk bayrağı ile çıkıldı. Yağmur Öztürk, geçen ay Valencia’da yapılan uluslararası yarışta da birinci gelerek İstiklal marşımızı dinletmişti. Yağmur Öztürk ve hocası Ela Açar’ı kutlar; başarılarının devamını dileriz…

Son güncelleme: 13:31 | 17.04.2017
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