Jale Başak’ın gözü olimpiyatlarda

Atletizm alanında gösterdiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Edirneli atlet Jale Başak, hedefinin olimpiyatlara katılmak olduğunu söyledi.

Atletizm alanında gösterdiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Edirneli atlet Jale Başak, Edirne Valisi Günay Özdemir'e ziyaret gerçekleştirdi. Vali Özdemir'e yapılan ziyarette konuşan Başak, “Yaklaşık 2 ay içerisinde Türkiye'de 1'inci oldum. 6 ay sonrasın da Antalya'daki 20 kilometre yarışında Avrupa barajını geçtim. Türkiye'de kısa bir süre içerisinde 2 rekor kırdım” diye konuştu.Yürüyüş branşında 1:44:04 derecesiyle kendi rekorunu bir buçuk dakika daha geliştiren 19 yaşındaki Jale Başak, geçen ay 10 kilometre U-23 rekorundan sonra 20 kilometrede de Türkiye U-23 rekoruna adını yazdırmıştı. Vali Özdemir, ülkemizi ve ilimizi çok iyi temsil ettiğini belirterek, “Edirne'de kalırsa Edirne'ye çok daha faydalı olacağına inanıyoruz” dedi.

Vali Günay: “Ülkemizi ve ilimizi çok iyi temsil etti”

Edirneli atlet Jale Başak'ın Edirne'de kalmasının daha faydalı olacağını belirten Edirne Valisi Günay Özdemir, “Artık başarılarıyla konuşacak. Şimdiye kadar gerçekten ülkemizi, ilimizi çok iyi temsil etti. Bundan sonrada ilimizi, ülkemizi çok iyi temsil edeceğine inanıyorum” diye konuştu.

“Dünyanın en önemli sporcularından olacak”

Jale’nin dünyanın en iyi sporcularından biri olacağını ifade eden Vali Özdemir, “Biz kendisine bu konuda güveniyoruz ve elimizden gelen desteği kendisine yapmaya çalışıyoruz. Zaten şu anda hem antrenörü, buradaki Gençlik Spor müdürlüğümüz, Bakanlığımız, ilgili kurum kuruluşları sivil toplum örgütleri ve kulüplerimiz gerçekten ciddi destek sağlıyor ve bundan sonra desteğin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Ayrıca üniversitemizde bu konuda biliyorsunuz burada beden eğitimi yüksekokulumuz var. Kızımız inşallah bu sene sınava girdi. Yüksekokulu kazandığı ki kazanacak, bundan sonra girecek. Edirne'de kalmasını istiyoruz biz, kendisi de Edirneli Edirne'de kalmak istiyor. Edirne'de kalırsa Edirne'ye çok daha faydalı olacağına inanıyoruz” dedi.

Jale Başak: “Olimpiyata gitmek istiyorum”

İlk olarak Avrupa şampiyonası sonrasında olimpiyatları hedeflediğini belirten milli sporcu Jale Başak, “Yaklaşık atletizm branşı ile 9 seneden beri uğraşıyorum. Yürüyüş branşına başlayalı 10 ay kadar oldu. Önümde Avrupa şampiyonası var. Şu an ona hazırlanıyorum. Onun için bugün kampa yola çıkacağım. Uzun bir süreç olacak. Onun için mücadele vereceğiz. Kampı Bolu Aladağ'da yapacağım. Zorluklar bakımından teknik branş olduğu için vücuda oturması çok zor oluyor. İlk olarak hedeflenen Avrupa şampiyonası; ama bu 4 seneye yayacak olursak olimpiyat hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

“İki tane rekor kırdım”

Olimpiyatlarda yarışmak istediğini vurgulayan genç sporcu, “Onun haricinde önümüzde ara hedefler olacak. Avrupa, Dünya, Balkan şampiyonaları bunlara gidilecek. Başta isteksiz olsam da bu branşta zamanla sevmeye başladım. Kısa bir süre içerisinde güzel başarılar elde ettik. Yaklaşık 2 ay içerisinde Türkiye'de 1'incisi oldum. 6 ay sonrasın da Antalya'daki 20 kilometre yarışında Avrupa barajını geçtim. İki tane rekor kırdım Türkiye'de bu kadar kısa sürede. Balkan şampiyonasında da orada da güzel bir derece yaptım” diye konuştu.

Yılmaz: “Koşarak yetişemiyorum”

Atletizm branşında rekor kırarak Jale'nin bir ilki başardığını belirten Türkiye Atletizm Federasyonu Milli Takımlar antrenörü Esra Akgün Yılmaz, “Jale Başak ile tanışıklığımız 8 yıl oldu. İlköğretim okulunda minicik bir kız çocuğuyken inanılmaz atletizm branşında mesafe koşularında teknik anlamda vücut yapısı mesafe koşularını gösteriyordu. Biz geçen hafta Yunanistan Florina'da Balkan şampiyonasındaydık. Öyle bir şey ki Jale'nin orada yürümesi gereken bir derece vardı ve o dereceyi yürümesi gerekiyordu. Biz orada 1:44:04 yürüdük ve aynı zamanda bu derece yarı maraton koşan bir sporcunun koşu bitirme derecesi” dedi.

“Bitiş noktasında jale'yi geçemedim”

Sporcunun antrenörü Yılmaz, “Yani koşan bir sporcu ile yürüyen bir sporcu yarı maratonu aynı düzeyde bitiriyor ve ben fotoğraf almak istedim. Yarış bitmek üzere jale geliyor ve ben önce koşmaya başladım. Jale'den önce koşmaya başladığım halde bitiş noktasında Jale'yi geçemedim. Diğer yarışlarda da bunu tekrarlıyorum yarışın sonunda fotoğraf almak istiyorum ama alamıyorum çünkü çok hızlı. Teknik bir yarış olduğu için hiçbir teknik hata almadan yarışı bitiriyor” ifadelerini kullandı.

“Edirnemizi gururlandıracak”

Yılmaz, “Jale gerçekten bu branşın çok vücut olarak, beyin olarak fiziksel özelliğe sahip bir sporcu. Edirne'de bir ilk, atletizm branşında rekor yoktu. Bir ilki gerçekleştirdik. Jale başak hem Türkiye rekoru, hem Avrupa barajı, ilerleyen süreçte barajı ve olimpiyat barajı geçerek Edirne'mizi gerçekten gururlandıracak” ifadelerini kullandı.

Edirne Valisi Günay Özdemir, Avrupa şampiyonası öncesi kampa gidecek olan Jale Başak'a saat hediye etti.