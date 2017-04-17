Kasımpaşa galibiyet arıyor

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Atiker Konyaspor’a mağlup olan Kasımpaşa, 28. haftada deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor karşılaşmasından galip ayrılarak 2 haftadır aradığı galibiyeti hanesine yazdırmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, 21 Nisan Cuma günü saat 20.00'da Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak. Paşa, 26. haftadan bu yana aradığı galibiyeti Karabük deplasmanında alarak üst sıralara yükselmek istiyor. 27 hafta itibariyle Kasımpaşa'nın 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyeti bulunurken, Kardemir Karabükspor ise ligde 27 haftada 10 galibiyet 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.

Lacivert-beyazlılarda 27. hafta itibariyle ligde 9 gol kaydeden Adem Büyük, en skorer isim olurken, gole en fazla katkı yapan oyuncu ise 6 asist ile Tunay Torun oldu.