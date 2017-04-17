McCoughtry böyle istedi

Fatih SÖYLEMEZOĞLU yazdı...

Üst üste 6. kez Final Four'a katılma başarısını gösteren ve 3. kez Kadınlar Euroleague finali oynayan Fenerbahçe, yine şeytanın bacağını kıramadı.

Maça 10-0'lık seri ile başlayan Fenerbahçe karşısında Dinamo Kursk adına moladan sonra Angel McCoughtry, peş peşe attığı sayılarla oyuna denge getirdi. 1. periyodu McCoughtry'nin 13 sayısına rağmen takımımız 18-17 önde kapattı.

2. periyotta Pelin Bilgiç oyuna girdikten sonra özellikle ona yapılan fauller, Fenerbahçe lehine oyunun hızını kesti. Pelin, bulduğu 8 sayı ile maça denge getirdi. Ancak periyodun son 2 dakikası içerisinde üst üste yapılan top kayıpları ile 9-0'lık bir seriye engel olamayan Fenerbahçe, ilk yarıyı 44-34 geride kapattı.

3. periyodun ilk dakikası içerisinde peş peşe yapılan hatalar ve üzerine bir de koç Fırat Okul'un aldığı teknik faul, ikinci yarıya kötü başlamamıza neden oldu. Quigley ve Ayşe Cora'nın hücum ve savunmadaki çabalarına rağmen takım arkadaşları Parker, Verameyenka ve Lavender'in bir türlü gereken katkıyı verememesi, oyunun Dynamo Kursk üstünlüğünde devam etmesine neden oldu.

Son periyoda iyi başlayan Fenerbahçe, hücumda bir türlü skorerini bulamayınca şampiyonluk başka bahara kaldı. Başta Angel McCoughtry olmak üzere, Ogwumike ve Prince'in sayıları, Anna Cruz'un mücadele hırsı, Dinamo Kursk'a Euroleague şampiyonluğunu getirdi.

Eğer hedef Euroleague şampiyonluğu ise basketbolun klasiği olan ‘Guard'ın kadar konuş' ve ‘winner' oyuncu gerçeğini unutmadan kadro oluşturmak gerektiğini bir kez daha vurgulayarak; “Tebrikler Fenerbahçe, tebrikler kızlar” diyoruz.