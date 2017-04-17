Mehmet Demirkol: Galatasaray ile Fenerbahçe 6-7 tane yer dönerler

Mehmet Demirkol, Ntvspor'daki Spor Servisi programında Beşiktaş-Lyon maçını değerlendirirken, siyah-beyazlı takımdaki kadro değişikliğini yorumlayıp, "Galatasaray, Fenerbahçe şu günkü halleriyle orada yapsalar 6-7 tane yer dönerler" dedi.

NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Beşiktaş’ın Lyon’a 2-1 yenildiği maçı değerlendirdi ve Şenol Güneş’in o maçtaki formsuzluğuna dikkat çekti. Beşiktaş’taki yapının sağlamlığına dikkat çeken Demirkol, “Galatasaray ve Fenerbahçe şu günkü halleriyle bunu orada yapsalar 6-7 tane yer dönerler” diye konuştu.

Spor Servisi’nde Mehmet Demirkol, Olympique Lyon’un Beşiktaş’ı 2-1 yendiği maçta Şenol Güneş’in formsuzluğuna dikkat çekti.

“Şenol Hoca bence 1995-96’dan beri en kötü maçını oynadı.” diyen Mehmet Demirkol, “O gün, çok formsuzdu. İlk planı tutmadı, 14. dakikada değişiklik yaptı o da tutmadı. Necip’i aldı yine olmadı. İlk plan tutmadı, 4 değişiklik yapıldı, onlar da tutmadı. Bu kadar üst üste değişiklik yaptı. Kendisi gördü hatayı, düzeltti yine olmadı” dedi.

Quaresma’nın yokluğunda 4 oyuncunun yerinin değiştirildiğini buna karşın oyun planının tutmadığını kaydeden Mehmet Demirkol, “Bütün bunlara rağmen, ciddi eksikliğin var. 4 oyuncunun yeri değişmiş. Bir kişi Quaresma yok, 4 oyuncunun yerini değiştirmişsin. Tutmuyor. Bunu Galatasaray, Fenerbahçe şu günkü halleriyle orada yapsalar 6-7 tane yer dönerler. Bu, Beşiktaş’ın yapısının ne kadar sağlam olduğunu da gösteriyor. Bittikten sonra da kimsenin kimseye karşı hiçbir güvensizliği yok. Herkesin birbirine güveni tam. Atiba diyor ki; yanlış pas attım, hata benden başladı. Şenol Hoca kızmış belli. İnsanların birbirine güvenmesinden daha büyük bir kazanım olamaz” sözleriyle siyah beyazlı takımı övdü.

Marcelo’nun yokluğunda Lyon karşısında kendisinin de endişelendiğini vurgulayan Mehmet Demirkol, “Ama Liverpool maçındaki savunma dörtlüsü, Serdar-Opare, Necip, Franco… Kalede de Cenk… Bu beşli savunmayla Liverpool’a pozisyon vermeden kazanıp tur atladı. Olmayacak bir şey yok. Şenol Hoca’nın üst üste 2 maç o kadar formsuz olacağını düşünmüyorum. Zaten 20 yıldır bu kadar formssuz olduğunu görmedim” ifadelerini kullandı.