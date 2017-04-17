Nişantaşı Üniversitesi namağlup bitirdi

Nişantaşı Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2. Ligi’nde namağlup birinci oldu.

Lig boyunca tüm maçlarda etkili oyunu ortaya koyan Nişantaşı Üniversitesi, sırasıyla Maltepe Üniversitesi'ni 83-77, Acıbadem Üniversitesi'ni 95-67, Üsküdar Üniversitesi'ni 77-41 ve Yeni Yüzyıl Üniversitesini 76-60 mağlup ederek grup maçlarını tamamladı. Yarı finalde güçlü rakibi İstanbul Üniversitesini 74-56 ile geçen Nişantaşı Üniversitesi, finalde MEF Üniversitesi'nin rakibi oldu. Oldukça çekişmeli geçen final maçında Nişantaşı Üniversitesi, son periyottaki etkili oyunu ile rakibini 68-55 yenerek birincilik kupasını müzesine götürdü ve önümüzdeki yıl 1. Lig'de yer alma hakkı elde etti.

Final maçından sonra açıklamalarda bulunan Nişantaşı Üniversitesi oyuncusu Burak Nurkan, takım olarak şampiyonluğa kenetlendiklerini ve bunu başardıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, “Başta bize destek olan üniversite yönetimi, antrenörümüz Taylan Dündar, idarecimiz Deniz Kıyak ve bize ilk günden beri destek olan Üniversite çalışanları olmak üzere tüm takım arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Nişantaşı Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı idarecisi Deniz Kıyak ise, takım olarak uzun bir sezonu böyle bir başarı ile geride bıraktıklarını, antrenör Taylan Dündar'ın liderliğinde bu yıl basketbol takımlarının çok iyi organize olduğunu ve önümüzdeki yılda 1. Lig şampiyonluğunun en önemli adayı olacaklarını söyledi.